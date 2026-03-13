В истории каждого государства бывают моменты, когда общество делает выбор, определяющий направление развития на десятилетия вперед. Сегодня Казахстан находится именно на таком этапе. Предстоящий референдум по новой редакции Конституции Республики Казахстан — это не просто юридическая процедура. Это важный акт гражданской зрелости, подтверждение нашей общей приверженности принципам справедливости, единства и ответственности за будущее страны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Конституция — это фундамент государственности. Это документ, который закрепляет ценности общества, защищает права граждан и определяет стратегию развития государства. Сильная Конституция — это сильное и устойчивое государство, способное уверенно отвечать на вызовы времени.

Однако для многих этносов, живущих сегодня в Казахстане, значение Конституции имеет еще более глубокий, почти личный смысл. Для нас она является символом исторической справедливости, равенства и благодарности.

В апреле 2025 года, выступая на Парламентской Ассамблее Совета Европы, я имел честь выразить искреннюю благодарность казахскому народу. В середине прошлого века десятки этносов были переселены на казахстанскую землю — в суровые степные регионы, вдали от своих исторических родин. Но именно в тот период особенно ярко проявились великодушие и благородство казахского народа.

Благодаря этой человеческой солидарности, благодаря широте души казахского народа миллионы людей смогли выжить и сохранить свои семьи. Именно поэтому сегодня представители десятков этносов живут в Казахстане в мире и согласии, бок о бок строя общее будущее.

Казах еліне, қазақ халқына мың алғыс!

Прошли десятилетия. Сегодня потомки тех людей, которые когда-то нашли на казахстанской земле спасение, живут и работают во всех регионах страны. Мы участвуем в развитии экономики, науки, культуры, общественной жизни.

Я убежден, что всего, чего я смог добиться — как в общественной деятельности, так и в предпринимательстве, — стало возможным именно благодаря Казахстану. Благодаря тем возможностям, которые дает наша страна всем своим гражданам независимо от их этнического происхождения.

Таких историй — тысячи. Во всех этносах есть люди, для которых Казахстан стал настоящей Родиной, местом, где можно честно трудиться, строить будущее и воспитывать детей.

И именно Конституция Республики Казахстан стала надежной правовой основой этих возможностей. Она гарантирует равенство граждан, защищает наши права и формирует атмосферу доверия и справедливости в обществе.

Сегодня Казахстан вступает в новый этап своего развития. Политические реформы, инициированные Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым, направлены на дальнейшее укрепление государственности, развитие демократических институтов, усиление роли закона и ответственности власти перед обществом.

Новая редакция Конституции отражает стремление нашего общества к обновлению, к более справедливой и открытой системе государственного управления. Она укрепляет гарантии прав граждан и расширяет возможности участия общества в принятии государственных решений.

Сегодняшние реформы также отражают естественную эволюцию общественных институтов. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев справедливо отметил, что Ассамблея народа Казахстана достойно и успешно выполнила свою историческую миссию.

На протяжении многих лет Ассамблея играла ключевую роль в укреплении межэтнического согласия, сохранении общественной стабильности и формировании уникальной модели казахстанского единства.

Мы искренне благодарны Ассамблее народа Казахстана за ее огромный вклад в укрепление дружбы между этносами, за годы плодотворной работы, благодаря которой в нашей стране сформировалась атмосфера доверия, взаимного уважения и солидарности.

Создание новой общественной структуры — Қазақстан Халық Кеңесі— является логичным продолжением политической модернизации страны и открывает новый этап развития общественного диалога. Этот институт призван еще шире вовлечь граждан в обсуждение и решение важнейших государственных вопросов, усилить общественное участие в формировании будущего Казахстана.

Мы поддерживаем этот шаг как важную часть обновления политической системы и уверены, что новые механизмы общественного участия будут способствовать дальнейшему укреплению единства, стабильности и демократического развития нашей страны.

Особенно важно, что судьбоносное решение о принятии новой редакции Конституции выносится на всенародный референдум. Это высшая форма демократии, когда именно народ определяет будущее своей страны.

Для представителей всех этносов Казахстана этот референдум имеет особое значение. Наши права закреплены и защищены Основным законом государства, и сегодня мы осознаем свою ответственность за дальнейшее развитие страны.

Поэтому поддержка новой редакции Конституции — это не просто политическая позиция. Это выражение благодарности нашей Родине — Казахстану, который стал домом для миллионов людей разных национальностей.

Это также наш гражданский долг

Долг всех этносов, проживающих в Казахстане, — поддержать новую редакцию Конституции Республики Казахстан и инициативы, направленные на укрепление справедливого, сильного и процветающего государства.

История учит нас: государства становятся сильными тогда, когда народ умеет быть единым в судьбоносные моменты.

Сегодня именно такой момент

Поддерживая новую редакцию Конституции, мы подтверждаем свою верность Казахстану, свою благодарность его народу и свою ответственность перед будущими поколениями.

Пусть наш общий выбор станет еще одним шагом к укреплению мира, согласия и стабильности в нашей стране — сильном и едином Казахстане.