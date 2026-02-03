Конституция имеет высшую юридическую силу без отказа от международных обязательств – Абенов

Конституционная реформа
36
Айман Аманжолова
корреспондент

Вопрос соотношения международных договоров и национального законодательства на протяжении многих лет остается предметом экспертных и общественных дискуссий. Депутат Мажилиса, член Конституционной комиссии Мурат Абенов разъяснил, какие изменения предлагаются в проекте новой Конституции, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

«Мы с коллегами хорошо изучили предлагаемые проектом нормы и полагаю важным подчеркнуть, что проект новой Конституции не содержит положений, которые ставили бы под сомнение сохранение юридической силы общепризнанных норм международного права и действующих международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан», – заявил депутат.

По его словам, Казахстан сохраняет приверженность принципу взаимности в отношениях с другими государствами, а также базовым универсальным международным договорам, включая договоры ООН в сфере прав человека. В проекте Конституции отсутствуют нормы, которые могли бы быть истолкованы как отказ от принятых обязательств в части неотъемлемых прав и свобод человека.

Говоря о первом блоке изменений, депутат указал на коллизии, возникавшие из-за приоритета международных договоров над законами.

«Действующая редакция Конституции допускала, что в случае юридических коллизий между законом и международным договором применению подлежат нормы международного договора. На практике это приводило к ситуациям, при которых даже при наличии явных противоречий с действующим законодательством, в том числе способных негативно повлиять на реализацию прав и свобод граждан, автоматически применялись положения международного соглашения», – отметил Абенов.

Кроме того, депутат обратил внимание на риски, связанные с качеством самих договоров.

«Неточности или неясные обязательства, допущенные на стадии заключения таких договоров, в последующем приобретают приоритетное значение и не могут быть скорректированы посредством принятия или изменения законов Республики Казахстан, что негативно влияло на устойчивость правовой системы», – сообщил спикер.

Мурат Абенов пояснил, что в проекте новой Конституции предлагается иная модель, где международные договоры сохраняют статус действующего права, однако только Конституция обладает высшей юридической силой без каких-либо оговорок.

Во втором блоке изменений речь идет о порядке применения международных договоров.

«Еще одним недостатком формулировки действующей Конституции является положение, допускающее, что порядок введения в действие международных договоров может «определяться законодательством Республики Казахстан», – подчеркнул Абенов.

Он напомнил, что это противоречит базовому принципу Основного закона. По его словам, такая конструкция порождает правовую неопределенность, размывает компетенцию государственных органов и создаётся почва для правовых споров и конфликтов, особенно в сферах международной торговли, технического регулирования, включая вопросы соблюдения стандартов. Абенов также указал на роль открытых процедур.

«Принятие законов посредством открытых и прозрачных процедур, включая обсуждение в рамках Курултая, с четким закреплением полномочий и ответственности государственных органов, выделением необходимых финансовых ресурсов, а также механизмами парламентского контроля и надзора, формирует более эффективный и предсказуемый механизм исполнения международных обязательств», – сказал он.

Абенов подчеркнул, что выстроенная иерархия, где высшую юридическую силу имеет только Конституция, создает более прозрачную и четкую конструкцию.

«Цель конституционного регулирования в данном случае – обеспечить стабильность базовых конституционных ценностей, правовые гарантии граждан и согласованность законодательства», – резюмировал депутат.

#Казахстан #реформа

