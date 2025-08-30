коллаж: Казправда

- Нынешний 2025 год знаменует 30-летие принятия Конституции РК, принятой в 1995 году на Всенародном референдуме. По данным исследователей, в обсуждении проекта Конституции 1995 года принимали участие более 3-х миллионов граждан. Это были трудовые коллективы, общественные организации и экспертные группы.

Сегодня, Конституция Республики Казахстан – это основной закон нашего государства, состоящий из 99 статей и 9 разделов, которые закладывает основы государственного устройства, а также права и обязанности граждан во всех базовых сфера жизни человека.

Празднование Дня Конституции имеет не только важное символическое значение, но также имеет большой просветительский компонент. Одной из основных целей празднования Конституции является правовое обучение. Празднование Дня Конституции как одного из ключевых государственных праздников направлено на то, чтобы граждане повышали уровень правового самосознания – понимали и знали свои права и обязанности.

День Конституции предоставляет возможность обществу также посвятить день обсуждению Конституции нашей страны и её основных положений. Этот праздник – отличная возможность вспомнить индивидуально и коллективно о компромиссах, реформах и поправках, которые произошли в первоначальном документе, а также о влиянии, которое оказывает Конституция на историю современного Казахстана. К примеру, можно вспомнить, что одним из основных отличий Конституции 1995 г. от Конституции 1993 г. стало упразднение Верховного Cовета, и напротив, создание двухпалатного Парламента (Сенат и Мажилис). Конституция 1995 г. закрепила широкие президентские полномочия и сильную президентскую власть, которая впоследствии была перераспределена на более позднем референдуме 2022 года. Однако не смотря на все изменения в объеме и перераспределении власти между ветвями государства, Конституция всегда оставалась и остается, прежде всего, гарантией фундаментального равенства людей, их права на жизнь и достоинство.