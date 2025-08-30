Конституция как инструмент формирования правого самосознания

Общество
121

Акесина Айдана, главный эксперт Отдела стратегического анализа КИСИ при Президенте РК:

коллаж: Казправда

- Нынешний 2025 год знаменует 30-летие принятия Конституции РК, принятой в 1995 году на Всенародном референдуме. По данным исследователей, в обсуждении проекта Конституции 1995 года принимали участие более 3-х миллионов граждан. Это были трудовые коллективы, общественные организации и экспертные группы.

Сегодня, Конституция Республики Казахстан – это основной закон нашего государства, состоящий из 99 статей и 9 разделов, которые закладывает основы государственного устройства, а также права и обязанности граждан во всех базовых сфера жизни человека.

Празднование Дня Конституции имеет не только важное символическое значение, но также имеет большой просветительский компонент. Одной из основных целей празднования Конституции является правовое обучение. Празднование Дня Конституции как одного из ключевых государственных праздников направлено на то, чтобы граждане повышали уровень правового самосознания – понимали и знали свои права и обязанности.

День Конституции предоставляет возможность обществу также посвятить день обсуждению Конституции нашей страны и её основных положений. Этот праздник – отличная возможность вспомнить индивидуально и коллективно о компромиссах, реформах и поправках, которые произошли в первоначальном документе, а также о влиянии, которое оказывает Конституция на историю современного Казахстана. К примеру, можно вспомнить, что одним из основных отличий Конституции 1995 г. от Конституции 1993 г. стало упразднение Верховного Cовета, и напротив, создание двухпалатного Парламента (Сенат и Мажилис). Конституция 1995 г. закрепила широкие президентские полномочия и сильную президентскую власть, которая впоследствии была перераспределена на более позднем референдуме 2022 года. Однако не смотря на все изменения в объеме и перераспределении власти между ветвями государства, Конституция всегда оставалась и остается, прежде всего, гарантией фундаментального равенства людей, их права на жизнь и достоинство.

#КИСИ #День Конституции #Айдана Акесина

Популярное

Все
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Лидеры прибывают в Алматы
Завтра - День шахтера!
В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников
Кубок Senat Open разыграли в Астане
AI-Sana в помощь студентам
В общежитиях созданы комфортные условия
В краю шахтерском
Главный документ нашей Независимости
Безусловный ориентир и основа правового государства
Нацбанк может повысить базовую ставку
Марафон книгочеев
Новая модель функционирования государства
В Алматинской области запущен ряд блочно-модульных котельных
Созидательный дух конституции
Эффективный инструмент защиты прав и интересов граждан
Суперприложение Aitu расширяет функционал
Учитывать экономическую активность каждого
Укрепляя промышленный потенциал
По пути устойчивого развития
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Новую школу построят в Атырау
S&P улучшило прогноз Казахстана со стабильного на позитивный
Литературная карта мира
Токаев поздравил Зеленского с Днем независимости
Курс на формирование устойчивой гендерной политики
В погоне за «зайцами»
«Врата ада» могут погаснуть
Грузия и Турция будут соединены новым тоннелем
Полицейские предотвратили мошеннические действия в ЗКО
Путь к цифровой независимости
Правовой квест для молодежи
В Нацбиблиотеке подписано соглашение о сотрудничестве с делегацией Малайзии
Роналду забил по 100 голов за четыре разных клуба и сборную
Король Иордании посетит Казахстан
Фундамент Независимости
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества при бронировании жилья
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
День строителя

Читайте также

В общежитиях созданы комфортные условия
В Астане от имени Президента вручили юбилейные медали к 30-…
Работников и ветеранов поздравили с Днем шахтера в Минпромы…
В Кокшетау 100 семей получили новые квартиры по программе р…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]