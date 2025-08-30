Фото: из личного архива Ассоль Мирмановой

– Конституция Казахстана сегодня выступает не только как высший юридический документ, но и как мощный символ национального самоопределения, своего рода коллективный код, задающий обществу координаты доверия, справедливости и устойчивости. Как отметил вчера в своем выступлении Президент Касым-Жомарт Токаев, Основной закон – это действительно полноценный, эффективный инструмент защиты прав и интересов граждан.

В современном мире, где информационные потоки создают конкурирующие смыслы и подрывают традиционные формы легитимности, именно Конституция становится тем символом, вокруг которого возможно выстраивание нового уровня гражданской идентичности. Она действует как нарратив, позволяющий каждому гражданину почувствовать себя частью национального общественного договора.

В этом контексте важно понимать: конституционное правосознание формируется не только через чтение статей Основного закона, а прежде всего через практику его применения. Когда человек видит, что его обращение может изменить судьбы тысяч, когда индивидуальная инициатива становится коллективной гарантией – именно тогда Конституция перестает быть отвлеченной схемой и начинает работать как социальный инструмент.

Такой эффект усиливает концепция «Закон и Порядок», где закон задает рамку справедливости, а порядок выражает ее воплощение в реальной жизни. Здесь право выступает как язык доверия, а доверие – как основа устойчивости государства. Подчеркивая важность принципа «Закон и Порядок» в процессе строительства Справедливого Казахстана, Глава государства заявил, что закон должны уважать и блюсти все без исключения граждане нашей страны.

Конституция начинает говорить с гражданином на языке его проблем – будь то защита труда, обеспечение равенства или сохранение человеческого достоинства. Эта способность отвечать на конкретные запросы превращает Основной закон в часть личной биографии и сознания человека.

Конституция в казахстанском контексте выступает и как «язык будущего» – она задает не только юридические правила, но и символическую перспективу. Она учит жить в пространстве закона, а значит – в пространстве справедливости и достоинства. Концепция «Закон и Порядок» придает этой логике завершенность: только там, где порядок основан на законе, возможны подлинная безопасность, устойчивость и доверие. И только там, где Конституция становится частью сознания каждого, появляется пространство для созидательного развития, а не для конфликтов.