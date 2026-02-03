В ходе седьмого заседания Конституционной комиссии Председатель Конституционного Суда Республики Казахстан Эльвира Азимова подчеркнула важность проекта новой Конституции Казахстана и его стратегическую роль в развитии страны, передает Kazpravda.kz
«Конституция является Основным законом государства и формируется в соответствии с общепризнанными международными конституционными подходами к ее содержанию, структуре и логике изложения», – заявила Азимова.
Она также добавила, что Основной закон закрепляет ключевые положения, касающиеся государственной политики, развития общества, а также гарантии прав и свобод граждан.
В своем выступлении председатель комиссии отметила, что более детальное регулирование конституционных положений, как правило, обеспечивается на уровне закона. Это общепринятый подход к написанию Основного закона.
Эльвира Азимова также обратила внимание на неизменные ценности, закрепленные в проекте Конституции.
«Суверенитет и Независимость, унитарность, территориальная целостность и форма правления Республики отнесены к категории неизменных ценностей».
О дате следующего заседания Комиссии будет сообщено дополнительно.