В ходе седьмого заседания Конституционной комиссии Председатель Конституционного Суда Республики Казахстан Эльвира Азимова подчеркнула важность проекта новой Конституции Казахстана и его стратегическую роль в развитии страны, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

«Конституция является Основным законом государства и формируется в соответствии с общепризнанными международными конституционными подходами к ее содержанию, структуре и логике изложения», – заявила Азимова.

Она также добавила, что Основной закон закрепляет ключевые положения, касающиеся государственной политики, развития общества, а также гарантии прав и свобод граждан.

В своем выступлении председатель комиссии отметила, что более детальное регулирование конституционных положений, как правило, обеспечивается на уровне закона. Это общепринятый подход к написанию Основного закона.

Эльвира Азимова также обратила внимание на неизменные ценности, закрепленные в проекте Конституции.

«Суверенитет и Независимость, унитарность, территориальная целостность и форма правления Республики отнесены к категории неизменных ценностей».

О дате следующего заседания Комиссии будет сообщено дополнительно.