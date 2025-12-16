Кошанов: "Все достижения Казахстана стали возможны благодаря независимости"

Мажилис
109

Председатель Мажилиса парламента Казахстана Ерлан Кошанов поздравил казахстанцев с главным государственным праздником, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

"Поздравляю вас с Днём Независимости Республики Казахстан! Для нашего народа этот день имеет особую историческую ценность и глубокий смысл. Именно в этот день Казахстан заявил всему миру о себе как о самостоятельном, свободном и независимом государстве", - сказал спикер нижней палаты парламента.

Он напомнил, что недавно глава государства вновь подчеркнул: «Суверенитет, самостоятельность и Независимость Казахстана – превыше всего».

"Действительно, это высшая ценность для каждой нации. Все достижения, которых мы добились сегодня, стали возможны благодаря нашей независимости. Отмечая эту знаменательную дату, мы отдаём дань памяти и нашим героям, которые самоотверженно боролись за свободу и даже отдавали свои жизни на этом пути. Мы чтим имена великих предков, пожертвовавших собой ради будущего народа, и передаём их подвиг в пример подрастающему поколению.

Этот праздник символизирует пробуждение несгибаемого духа нашей нации и смелый шаг страны к государственности и свободе. В этом и заключается его особая ценность.

Сегодня главная задача каждого казахстанца – беречь Независимость как зеницу ока и неустанно трудиться над укреплением нашего государства. Мира и процветания нашей стране!" – подчеркнул Кошанов.

#поздравление #Ерлан Кошанов #День независимости

Популярное

Все
Три золота с первенства планеты
Сочетая традиции и современность
Город, который благоухает лавандой
Открылась правовая клиника
Казахские баурсаки на Крите
Абайдулла Рузиев: Мы выступили тогда против несправедливости…
Мир меняется в лучшую сторону
Для контроля и реагирования
Время перемен и внутреннего подъема
Формировать гражданскую ответственность
Холдинг – хорошо, а кластер – лучше
Завершились параигры
Мы – вместе!
Пробел заполнен
Строим будущее сообща
Трансформация образования: прорывные проекты, устремленные в будущее
Казахстан в орбите доверия мировых лидеров
Как пережить эпоху фейков?
Декабрьской стужи мотив
Выбор, определивший всю жизнь
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В тройке лидеров
Президент Ирана прибыл в Акорду
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Водителя груженого бензовоза заподозрили в нетрезвом вождении
Иранская компания построит молочный завод в Казахстане
Нацбанк предупредил казахстанцев о новой схеме мошенничества
Итоги большого общественного пути
«Адал азамат»: внимание к каждому ученику
Когда призраки прошлого оживают в семейном доме
Завершен второй этап строительства проспекта
Мы третьи в мире!
«Кайрат» и «Семей» – в четвертьфинале Лиги чемпионов
Осечка на старте
Первая победа
Началось строительство сталелитейного завода
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Политика здравого смысла
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
Запущен завод по переработке мяса птицы

Читайте также

Возможность начать новую жизнь
Определена повестка
«Развитие микроэлектроники принесет Казахстану значительные…
«Подлинный ужас кроется глубже»: мажилисмены требуют назват…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]