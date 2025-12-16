"Поздравляю вас с Днём Независимости Республики Казахстан! Для нашего народа этот день имеет особую историческую ценность и глубокий смысл. Именно в этот день Казахстан заявил всему миру о себе как о самостоятельном, свободном и независимом государстве", - сказал спикер нижней палаты парламента.

Он напомнил, что недавно глава государства вновь подчеркнул: «Суверенитет, самостоятельность и Независимость Казахстана – превыше всего».

"Действительно, это высшая ценность для каждой нации. Все достижения, которых мы добились сегодня, стали возможны благодаря нашей независимости. Отмечая эту знаменательную дату, мы отдаём дань памяти и нашим героям, которые самоотверженно боролись за свободу и даже отдавали свои жизни на этом пути. Мы чтим имена великих предков, пожертвовавших собой ради будущего народа, и передаём их подвиг в пример подрастающему поколению.

Этот праздник символизирует пробуждение несгибаемого духа нашей нации и смелый шаг страны к государственности и свободе. В этом и заключается его особая ценность.

Сегодня главная задача каждого казахстанца – беречь Независимость как зеницу ока и неустанно трудиться над укреплением нашего государства. Мира и процветания нашей стране!" – подчеркнул Кошанов.