Фото: Polisia.kz

В отдел полиции города Кентау обратилась местная жительница с заявлением о том, что неизвестные взломали дверь ювелирной мастерской-магазина и похитили золотые изделия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК

Общий ущерб составил около 9 миллионов тенге. В ходе расследования сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения и другие улики, что позволило выйти на след подозреваемого в краже.

В результате тщательно проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали в качестве подозреваемого ранее судимого местного жителя. При обыске изъяты часть похищенных денег и иные вещественные доказательства.

Подозреваемый дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование. Сотрудники полиции продолжают необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств.

Полицейские призывают граждан соблюдать меры предосторожности, хранить ценности в надежных местах и незамедлительно сообщать в правоохранительные органы в случае кражи и других противоправных действий.