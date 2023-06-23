Креативная индустрия: кто сможет получать господдержку в Казахстане

43 вида деятельности, относящихся к креативным индустриям, смогут получать государственную поддержку в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

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В Казахстане утверждены 43 основных вида экономической деятельности, относящихся к креативным индустриям.

«В список вошли виды деятельности по таким направлениям, как ювелирное дело, IT и разработка игр, культурное наследие, телевизионные программы, фотография и дизайн, архитектура и мода, музыка, кино и анимация, а также некоторые культурно-досуговые учреждения», – перечислили в МКС.

Критерии были максимально упрощены и приведены в соответствие с международными рекомендациями.

Таким образом, креативные индустрии стали сектором экономики, на который могут распространяться меры господдержки частного предпринимательства.

«Благодаря совместной работе министерства с креативным сообществом и государственными органами в Казахстане впервые была создана правовая основа для поддержки креативных индустрий, как финансово, так и не финансово. Процесс занял определенное время из-за новизны отрасли и отсутствия единых критериев даже на международном уровне.

Конкретные меры господдержки будут представлены на рассмотрение Правительства уже в этом году, после тщательного изучения ситуации в отрасли», – отметил вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев.