Креативные идеи рождаются в школах

Инновации
5
Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

Столичные ученики представили робота Валли и умный дом

 

фото Игоря Бургандинова

В столице в рамках Августовской конференции педагогов прошла презентация образовательных проектов, которые школьники создают в рамках занятий по робототехнике, программированию и инженерному творчеству.

К примеру, ученики школы-гимназии № 87 им. Абая Кунанбаева Нариман Тлеубердиев и Мейрамбек Акжурек представили на выставке робота Валли. На вид он действительно похож на героя из популярного мульт­фильма: корпус из коробки, глаза-бинокль и ноги на гусеницах. Как объясняет девятиклассник Нариман, идея появилась случайно: смотрели мультфильм и решили, а почему бы не собрать Валли своими руками.

Сейчас это не просто механическая игрушка, а настоящий робот. Он умеет двигать руками и ездить, воспроизводит мимику и эмоции. Но самое главное – он говорит на казахском языке. К примеру, произносит отрывки из «Слов назидания» Абая.

– Мы хотели через робота пробудить интерес к поэзии Абая. Сегодня школьники меньше читают. Но когда они видят Валли, с интересом слушают, как он произносит стихотворения
поэта, – делится Нариман.

Техническая сторона проекта также впечатляет: Валли собран на базе конструктора Lego EV3 и платы Arduino Uno. На сборку ушло полтора месяца. Корпус изготовлен из ПВХ, соединен термоклеем, глаза выполнены из светодиодов. Робот управляется через смартфон, а звук воспроизводится через динамик. За программирование и подключение датчиков отвечал Мейрамбек Акжурек, ученик 8-го класса.

С этим проектом школьники уже успели принять участие в конкурсах и занять призовые мес­та. В будущем ребята планируют доработать Валли, добавить камеры и элементы искусственного интеллекта, чтобы робот мог передвигаться автономно.

Еще один проект от этой школы представила восьмиклассница Шынар Батырханкызы. Вместе с учителем Айгерим Биржанкызы они разработали интеллектуальную настольную игру «Зейін мен зият», которая сочетает элементы викторины и стратегии.

Мы увидели круглое игровое поле с различными изображениями. Как объяснила Шынар, в игре участвуют два игрока или команды. Каждой выдается синяя или желтая фигура. Участники бросают кость и передвигаются по полю, отвечая на вопросы. Правильный ответ закрепляет позицию, ошибка возвращает игрока на старт. Побеждает тот, кто быстрее и точнее справится с заданиями.

– Игра развивает логику, мышление и проверяет эрудицию. Она интересна и школьникам, и взрослым, – говорит ученица.

В ходе выставки наше внимание привлек необычный домик. Окна открыты, а внутри горит свет, что-то там жужжит и движется.

– Это умный дом Smart Shanyraq, – тут же сказал инженер-разработчик компании «Smart Болашак» Султан Омирбек.

По его словам, модель помогает детям понять, как работает дом изнутри: электричество, пожарная система, автоматизация. Сам макет дома оснащен десятками датчиков освещения, дыма и огня. Система реагирует на изменения в реальном времени: при задымлении автоматически открывается окно, включается вентиляция, при наступлении темноты загорается свет.

– Наш набор помогает развивать инженерное мышление. Дети учатся работать с датчиками, писать коды и видеть результат своей работы. Все построено на базе Arduino, а сам процесс максимально приближен к реальнос­ти, – говорит Султан.

Компания разработала образовательную платформу с уроками: от простых заданий до проект­ных. Особенность проекта – использование виртуальной реальности. Ученик собирает умный дом в макете, а затем надевает VR-очки и тестирует систему уже в интерактивной среде. Он может самостоятельно подключать провода, устанавливать датчики, проверять реакцию системы на огонь, газ или свет.

– Мы представили один вариант­ умного дома. Дети могут сами решить, как хотят построить его. Они могут изменить функционал, переставить датчики, чтобы, например, дверь открывалась не с помощью человека, а автоматически, карточкой. Все зависит от фантазии детей, – улыбается инженер.

Еще одно направление работы компании – профориентация школьников. Руководитель отдела продаж Рауан Бакытханулы рассказал о стенде «AI Профориен­татор», который внедряется в ряде школ страны. По его словам, проект создан казахстанскими специа­листами, запущен зимой 2025 года и уже сегодня привлекает внимание педагогов и родителей.

Сама система работает на базе искусственного интеллекта. Каждый ученик проходит тестирование из 30 вопросов через QR-код.

– На основе ответов система предлагает 10 профессий, а затем запускается чат-бот, где можно задать уточняющие вопросы: какие предметы сдавать на ЕНТ, сколько баллов нужно набрать для гранта, в каких вузах есть эта специальность в Казахстане или за рубежом, – отметил Рауан.

По его словам, для школ это незаменимый инструмент, поскольку руководство получает полную аналитику: какие профессии выбирают ученики, на какой стадии выбора они находятся. Ученик может обсудить результаты с родителями и принять важное решение.

Примеры школьных разработок показывают, что интерес к инженерии, программированию и робототехнике в стране растет. Идеи, которые рож­даются в классе, порой выглядят фантастичес­кими, но они реальны, за ними стоят месяцы подготовки, труда и креа­тивные решения.

#Образование #робототехника #педагоги #программирование #Августовская конференция

Популярное

Все
Определены приоритетные виды спорта
Соединяя берега
У курсантов новоселье
Способствовать укреплению партнерства
Сначала примерьте на себя
Распоряжение Главы государства
Распоряжение Главы государства
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
В приоритете цифровая безопасность
Кубок Senat Open разыграли в Астане
В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников
Лидеры прибывают в Алматы
Скандальный розыгрыш авто от блогеров: дело рассмотрят в суде Астаны
Основной закон выражает идеалы и ценности общества
Завтра - День шахтера!
Каждый шаг на благо людей
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с юбилеем Конституции
В Актюбинской области запущена ветроэлектростанция «Хромтау»
В общежитиях созданы комфортные условия
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
35 школ Атырауской области остались без директоров
Реформа 2022 года стала самой содержательной в истории конституционного строительства – Токаев
Как облагаются элитное жилье, авто и яхты по новому Налоговому кодексу
КСК не сможет менять тариф в одностороннем порядке
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Жители Шымкента не спешат платить
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Требуются выпускники вузов для работы журналистами на сайте Kazpravda.kz
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века

Читайте также

От идеи до сделки

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]