фото Игоря Бургандинова

В столице в рамках Августовской конференции педагогов прошла презентация образовательных проектов, которые школьники создают в рамках занятий по робототехнике, программированию и инженерному творчеству.

К примеру, ученики школы-гимназии № 87 им. Абая Кунанбаева Нариман Тлеубердиев и Мейрамбек Акжурек представили на выставке робота Валли. На вид он действительно похож на героя из популярного мульт­фильма: корпус из коробки, глаза-бинокль и ноги на гусеницах. Как объясняет девятиклассник Нариман, идея появилась случайно: смотрели мультфильм и решили, а почему бы не собрать Валли своими руками.

Сейчас это не просто механическая игрушка, а настоящий робот. Он умеет двигать руками и ездить, воспроизводит мимику и эмоции. Но самое главное – он говорит на казахском языке. К примеру, произносит отрывки из «Слов назидания» Абая.

– Мы хотели через робота пробудить интерес к поэзии Абая. Сегодня школьники меньше читают. Но когда они видят Валли, с интересом слушают, как он произносит стихотворения

поэта, – делится Нариман.

Техническая сторона проекта также впечатляет: Валли собран на базе конструктора Lego EV3 и платы Arduino Uno. На сборку ушло полтора месяца. Корпус изготовлен из ПВХ, соединен термоклеем, глаза выполнены из светодиодов. Робот управляется через смартфон, а звук воспроизводится через динамик. За программирование и подключение датчиков отвечал Мейрамбек Акжурек, ученик 8-го класса.

С этим проектом школьники уже успели принять участие в конкурсах и занять призовые мес­та. В будущем ребята планируют доработать Валли, добавить камеры и элементы искусственного интеллекта, чтобы робот мог передвигаться автономно.

Еще один проект от этой школы представила восьмиклассница Шынар Батырханкызы. Вместе с учителем Айгерим Биржанкызы они разработали интеллектуальную настольную игру «Зейін мен зият», которая сочетает элементы викторины и стратегии.

Мы увидели круглое игровое поле с различными изображениями. Как объяснила Шынар, в игре участвуют два игрока или команды. Каждой выдается синяя или желтая фигура. Участники бросают кость и передвигаются по полю, отвечая на вопросы. Правильный ответ закрепляет позицию, ошибка возвращает игрока на старт. Побеждает тот, кто быстрее и точнее справится с заданиями.

– Игра развивает логику, мышление и проверяет эрудицию. Она интересна и школьникам, и взрослым, – говорит ученица.

В ходе выставки наше внимание привлек необычный домик. Окна открыты, а внутри горит свет, что-то там жужжит и движется.

– Это умный дом Smart Shanyraq, – тут же сказал инженер-разработчик компании «Smart Болашак» Султан Омирбек.

По его словам, модель помогает детям понять, как работает дом изнутри: электричество, пожарная система, автоматизация. Сам макет дома оснащен десятками датчиков освещения, дыма и огня. Система реагирует на изменения в реальном времени: при задымлении автоматически открывается окно, включается вентиляция, при наступлении темноты загорается свет.

– Наш набор помогает развивать инженерное мышление. Дети учатся работать с датчиками, писать коды и видеть результат своей работы. Все построено на базе Arduino, а сам процесс максимально приближен к реальнос­ти, – говорит Султан.

Компания разработала образовательную платформу с уроками: от простых заданий до проект­ных. Особенность проекта – использование виртуальной реальности. Ученик собирает умный дом в макете, а затем надевает VR-очки и тестирует систему уже в интерактивной среде. Он может самостоятельно подключать провода, устанавливать датчики, проверять реакцию системы на огонь, газ или свет.

– Мы представили один вариант­ умного дома. Дети могут сами решить, как хотят построить его. Они могут изменить функционал, переставить датчики, чтобы, например, дверь открывалась не с помощью человека, а автоматически, карточкой. Все зависит от фантазии детей, – улыбается инженер.

Еще одно направление работы компании – профориентация школьников. Руководитель отдела продаж Рауан Бакытханулы рассказал о стенде «AI Профориен­татор», который внедряется в ряде школ страны. По его словам, проект создан казахстанскими специа­листами, запущен зимой 2025 года и уже сегодня привлекает внимание педагогов и родителей.

Сама система работает на базе искусственного интеллекта. Каждый ученик проходит тестирование из 30 вопросов через QR-код.

– На основе ответов система предлагает 10 профессий, а затем запускается чат-бот, где можно задать уточняющие вопросы: какие предметы сдавать на ЕНТ, сколько баллов нужно набрать для гранта, в каких вузах есть эта специальность в Казахстане или за рубежом, – отметил Рауан.

По его словам, для школ это незаменимый инструмент, поскольку руководство получает полную аналитику: какие профессии выбирают ученики, на какой стадии выбора они находятся. Ученик может обсудить результаты с родителями и принять важное решение.

Примеры школьных разработок показывают, что интерес к инженерии, программированию и робототехнике в стране растет. Идеи, которые рож­даются в классе, порой выглядят фантастичес­кими, но они реальны, за ними стоят месяцы подготовки, труда и креа­тивные решения.