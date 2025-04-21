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Сотрудники городского Департамента АФМ пресекли деятельность трех финансовых пирамид Warner Bros, Roborock и NFT+TRX, передает Kazpravda.kz

Организаторы финпирамиды убеждали вкладчиков инвестировать в проекты под предлогом получения высокой прибыли от просмотров трейлеров. Проект состоял из 9 уровней, средняя сумма вклада – 225 тыс тенге, оплата принималась только в криптовалюте USDT.

К примеру, по проекту Warner Bros вкладчики регистрировались в специальном приложении, приобретали доступ за криптовалюту и получали якобы начисляемые вознаграждения за просмотры трейлеров, а также за приглашение новых вкладчиков.