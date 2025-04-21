Проект состоял из 9 уровней
Сотрудники городского Департамента АФМ пресекли деятельность трех финансовых пирамид Warner Bros, Roborock и NFT+TRX, передает Kazpravda.kz
Организаторы финпирамиды убеждали вкладчиков инвестировать в проекты под предлогом получения высокой прибыли от просмотров трейлеров. Проект состоял из 9 уровней, средняя сумма вклада – 225 тыс тенге, оплата принималась только в криптовалюте USDT.
К примеру, по проекту Warner Bros вкладчики регистрировались в специальном приложении, приобретали доступ за криптовалюту и получали якобы начисляемые вознаграждения за просмотры трейлеров, а также за приглашение новых вкладчиков.
«В ходе следствия установлены криптокошельки, использовавшиеся для сбора средств от вкладчиков и транзита. С санкции суда наложен арест на криптоактивы на сумму 3,8 млн USDT», – говорится в информации АФМ.