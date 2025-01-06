Криптообменники с общим оборотом в 60 млрд тенге ликвидировали в Казахстане

Криптовалюта
103
Венера Баталова
корреспондент

В результате совместной работы с Комитетом нацбезопасности и Министерством культуры и информации заблокировано более 3,5 тыс. нелегальных онлайн-криптообменников, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ РК

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В 2024 году ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге. Заморожено и конфисковано активов на сумму 4,8 млн USDT (около 2,5 млрд тенге).

АФМ продолжает работу с международными партнерами для повышения контроля за криптотранзакциями и борьбы с их использованием в преступных целях.

«В последние годы ключевую роль в схемах легализации преступных доходов играют незаконные криптообменнники, позволяющие конвертировать криптовалюту в фиатные средства и наоборот.

Подобные структуры не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы», – говорится в сообщении. 

Разоблачены две финпирамиды, использовавшие криптовалюту для привлечения инвестиций. Возвращены 545 тыс. USDT и заморожены 120 тыс. USDT.

Разработаны поправки в законодательство, которые вводят ответственность для провайдеров цифровых активов за нарушения в области отмывания денег.

Усилены проверки операций с криптовалютой в финансовых организациях.

 АФМ продолжит совершенствовать инструменты эффективного мониторинга финансовых операций в целях борьбы с преступными схемами, использующими виртуальные активы. Call-center: 1458.

#КНБ #криптовалюта #обменники

Популярное

Все
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
ОАЭ ввели обязательное генетическое тестирование перед вступлением в брак
Авиакатастрофа в Актау: Азербайджан наградил группу сотрудников МЧС Казахстана
Почти 2,5 млрд тенге похитили из бюджета работники образования Туркестанской области
Какие инвестпроекты планирует Минпром в 2025 году
Дархан Сатыбалды назначен первым заместителем главы администрации президента РК
Свыше 55 тыс. нарушителей выявили казахстанские пограничники за год
Выделенные на благоустройство дворов бюджетные деньги украл чиновник в Шымкенте
Доллар подорожал в Казахстане перед Рождеством
Нуралхан Кушеров назначен акимом Туркестанской области
Казахстанские шпажисты стали вторыми на юниорском этапе Кубка мира в Базеле
В Англии предупредили о риске смерти из-за устойчивости к антибиотикам
До 95% увеличат охват детей дошкольным воспитанием и обучением в РК
Почти 20 кг марихуаны нашли в машине жителя Кызылординской области
Затраты на 1,2 млрд тенге возместили казахстанским промпредприятиям
Более 9 тыс. человек остались без света в Канаде
Рекордное количество паспортов за 30 лет выпустили в Казахстане
Осужден глава департамента экологии в ВКО
Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана
Военнослужащий Минобороны Нурлан Ботагарин награжден орденом «Айбын» III степени за героизм при спасении пострадавших в авиакатастрофе
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Закон Республики Казахстан
Нацбанк предупредил о новых схемах мошенничества
«Черные ящики» разбившегося в Актау самолета будут расшифровывать в Бразилии
Новые госнаграды появились в Казахстане
Из шкур животных в СКО произвели 300 тонн высокопротеиновых кормовых добавок
AZAL распространил заявление о рейсе Баку - Актау
МВД обратилось к казахстанским водителям
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Президент подписал поправки в закон по вопросам биржевой торговли и предпринимательства
Самый длинный трансморской мост открыли в Китае
Глава государства дал обширное интервью газете «Ана тілі»
Что даст столице проект «Туристский район Астаны»
Главные события - 2024: чем казахстанцам запомнился уходящий год
В предновогодние дни казахстанцы раскупили на ярмарках более 2 тысяч тонн продовольствия
Аяз Ата и вера в чудеса
Гороскоп. Время роста, реализации амбиций и достижения новых высот
Сколько дней казахстанцы отдохнут на новогодние праздники
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Прорыв в дорожной сфере
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Это счастье – стать родителями

Читайте также

Как пополнить счет на Binance из Казахстана: популярные мет…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]