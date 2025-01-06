Криптообменники с общим оборотом в 60 млрд тенге ликвидировали в Казахстане

В результате совместной работы с Комитетом нацбезопасности и Министерством культуры и информации заблокировано более 3,5 тыс. нелегальных онлайн-криптообменников, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ РК

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В 2024 году ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге. Заморожено и конфисковано активов на сумму 4,8 млн USDT (около 2,5 млрд тенге).

АФМ продолжает работу с международными партнерами для повышения контроля за криптотранзакциями и борьбы с их использованием в преступных целях.

«В последние годы ключевую роль в схемах легализации преступных доходов играют незаконные криптообменнники, позволяющие конвертировать криптовалюту в фиатные средства и наоборот. Подобные структуры не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы», – говорится в сообщении.

Разоблачены две финпирамиды, использовавшие криптовалюту для привлечения инвестиций. Возвращены 545 тыс. USDT и заморожены 120 тыс. USDT.

Разработаны поправки в законодательство, которые вводят ответственность для провайдеров цифровых активов за нарушения в области отмывания денег.

Усилены проверки операций с криптовалютой в финансовых организациях.

АФМ продолжит совершенствовать инструменты эффективного мониторинга финансовых операций в целях борьбы с преступными схемами, использующими виртуальные активы. Call-center: 1458.