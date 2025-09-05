Крупную партию кокаина весом более 13 тонн изъяли у наркодилеров в Алматы
123
Комитетом национальной безопасности реализована многоходовая операция по ликвидации международного канала контрабанды наркотиков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ РК
Так, своевременно принятыми мерами в Алматы изъята крупнейшая в истории республики разовая партия наркотического вещества кокаин весом 13 тонн 183 килограмма.
Маршрут данного груза предполагал транзит через Казахстан в третьи страны.
По подозрению в причастности к организации наркоканала задержаны и взяты под стражу два иностранных гражданина.
Проводится досудебное расследование.