Комитетом национальной безопасности реализована многоходовая операция по ликвидации международного канала контрабанды наркотиков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, своевременно принятыми мерами в Алматы изъята крупнейшая в истории республики разовая партия наркотического вещества кокаин весом 13 тонн 183 килограмма.

Маршрут данного груза предполагал транзит через Казахстан в третьи страны.

По подозрению в причастности к организации наркоканала задержаны и взяты под стражу два иностранных гражданина.

Проводится досудебное расследование.