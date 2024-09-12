Крупную торговую сеть оштрафовали в Актау

Как выяснилось, сеть продавала мясо почти на 20 процентов дороже указанной на ценнике стоимости

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Торговую сеть в городе Актау оштрафовали на 738 400 тенге за продажу мясной продукции по завышенной цене, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

В ведомстве сообщили, что в мае 2023 года в одной из торговых сетей города выявили факт продажи мясной продукции по цене, почти на 20 процентов превышающей стоимость, указанную на ценнике.

«По данному факту постановлением Департамента торговли и защиты прав потребителей юридическое лицо привлечено к административной ответственности. Однако по жалобе представителя юрлица Специализированный суд по административным правонарушениям города Актау отменил постановление уполномоченного органа. По акту прокуратуры Мангистауским областным судом отменено постановление суда первой инстанции, а торговая сеть привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 738 400 тенге», - сообщили в прокуратуре.

Решение вступило в законную силу.

Вопросы защиты прав потребителей при реализации социально-значимых продовольственных товаров находятся на особом контроле органов прокуратуры, отметили в надзорном органе.