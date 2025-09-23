Для выявления сильнейшего пришлось провести два овертайма. В итоге «Каспий» победил со счетом 85:78 и стал лучшей командой во втором по значимости баскетбольном турнире страны. Третье место заняли баскетболисты столичной «Астаны», победившие «Алматинский легион».

Баскетбольный клуб «Каспий» создан в апреле 2008 года усилиями управления физической культуры и спорта Мангис­тауской области и акимата региона. Они четырежды бронзовые призеры первенства Казахстана (сезоны 2011⁄2012, 2012⁄2013, 2013⁄2014, 2014⁄2015), а также бронзовые призеры Кубка Казахстана (сезоны 2012 и 2013).

Лучшими игроками Кубка Казахстана-2025 стали Аскар Майдекин (БК «Астана»), Есет Жаркылов («Барсы Атырау»), Владимир Иванов («Каспий»), Даниель Альбрант («Алматинский легион»), Илья Пестов («Астана жастары»).