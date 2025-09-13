Фото: Минобороны РК

В этом году мероприятие проходит в рамках празднования 55-летия со дня образования Института, подчеркивая преемственность поколений и непрерывность традиций служения Родине. Будущие офицеры, защитники Отечества, приняли на себя священную обязанность на защиту Родины. Церемония стала символическим стартом их ратного их пути, служения народу Казахстана. В этот знаменательный день более 350 молодых курсантов дали клятву на верность Родине, став частью Вооруженных Сил Республики Казахстан и пополнив ряды прославленного учебного заведения.

На мероприятии присутствовали многочисленные гости: родители и близкие курсантов, ветераны Вооруженных Сил, представители общественности. Для многих родителей этот день стал моментом особой гордости и волнения. За два месяца интенсивной подготовки курсанты первого курса заметно возмужали, продемонстрировав свою готовность к воинской службе. Их преображение вызвало искреннюю радость и гордость у родных.

Среди гостей была Гулшат Конбаева, мать курсанта 1 курса. Своими эмоциями она поделилась:

"Сегодня сердце матери переполнено гордостью! Видеть своего сына, такого повзрослевшего, стоящего здесь, готового защищать Родину – это самое большое счастье. За эти два месяца он так изменился, стал сильнее, увереннее. Мы верим в него и в то, что он станет настоящим офицером!"

С приветственным словом к курсантам и гостям обратился начальник Военного института Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова полковник Ербол Нуржанов. Он отметил:

"Сегодняшний день – это важнейший рубеж в жизни каждого молодого человека, выбравшего путь защитника Отечества. Принимая присягу, вы связываете себя священным долгом перед народом Казахстана. Я уверен, что каждый из вас с честью пройдет этот путь, проявит стойкость, мужество и профессионализм. Пусть эта присяга станет для вас ориентиром на долгие годы службы! Этот год особенный для нас, ведь мы отмечаем 55 лет со дня основания нашего Института. Пусть ваша служба станет достойным продолжением славных традиций, заложенных предыдущими поколениями выпускников".

В рамках мероприятия перед гостями выступили курсанты-десантники второго курса, продемонстрировав захватывающие приемы рукопашного боя. Их высокий уровень подготовки и отточенная техника вызвали восхищение у зрителей.

Кульминацией праздника стала небольшая концертная программа, подготовленная творческими коллективами института.