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Общество , Образование
Квоту на образовательные гранты предлагают выделять прошедшим воинскую службу

Министерство образования и науки Казахстана предлагает выделять квоту по получению образовательных грантов тем, кто прошел срочную воинскую службу, сообщает Kazpravda.kz.

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов обсудил с министром обороны Русланом Жаксылыковым вопросы военно-патриотического воспитания в школах, обучения в военных вузах страны и повышения привлекательности службы в армии.

Ранее, напомнил Аймагамбетов, Глава государства поручил принять меры по военно-патриотическому воспитанию школьников, повысить качество подготовки кадров.

Обеспечение военной безопасности страны, патриотическое воспитание, начальная военная подготовка молодежи и подготовка офицеров – общая задача. В связи с этим МОН инициировало ряд предложений.

«Для повышения привлекательности прохождения срочной воинской службы мы рассматриваем возможность выделения 5-процентной квоты по получению грантов для обучения в вузах гражданам, прошедшим срочную воинскую службу, а также выпускникам кадетских классов. Это более чем 3 тысячи грантов ежегодно», – сообщил министр в своем Telegram-канале.

Более того, предлагается выпускников вузов освободить от 3-летней отработки гранта, если они пройдут воинскую службу.

Сейчас требование по отработке предъявляется ко всем обучившимся за счет государства.

«Полагаю, что это было бы хорошим стимулом и повысит интерес к службе в армии», – отметил глава МОН.

Минобразования также предлагает включить норму по предоставлению грантов для обучения в вузах детям военнослужащих, погибших при несении воинской службы или при участии в миротворческих операциях.

«Что касается образования тех, кто проходит срочную воинскую службу. Сейчас у них не так много возможностей параллельно с прохождением службы получать знания. Мы планируем открыть для них массовые онлайн-курсы.

Также мы готовы сделать перезачет результатов обучения солдат, и через прохождение краткосрочных курсов и последующей сдачи квалификационного экзамена выдавать дипломы о получении рабочей специальности. Например, если автомеханик прошел обучение во время службы, после демобилизации он может пройти курсы и получить диплом», – пояснил Аймагамбетов.

Еще одной важной инициативой, по его словам, является открытие колледжей в некоторых воинских частях. Будет проведен анализ и принято окончательное решение.

Предлагается оптимизировать и провести ревизию военных кафедр при вузах. Министерство обеспокоено качеством их работы и имеющимися коррупционными рисками.

«Считаем необходимым военные кафедры, которые предоставляют студентам низкие знания и не намерены улучшать качество, закрыть. Также провести переаттестацию всех работников военных кафедр. Принять четкие, прозрачные и честные правила приема для обучения в них. Необходимо также увеличить стоимость госзаказа», – продолжил министр.

Кроме того, предлагается предусмотреть квоту при поступлении в вузы военно-технической направленности выпускникам кадетских классов. И, в целом, в НПА будет регламентирована работа кадетских классов. Сейчас в общеобразовательных школах в кадетских классах обучаются более 22 тысяч школьников. Программы обучения, мотивирующие пакеты и другие вопросы будут решены совместно с Минобороны, заверил Аймагамбетов.

По предмету «НВТП» Минобразования актуализирует учебную программу в сторону получения практикоориентированных знаний и навыков.

«Попросили МО обеспечить учебные полигоны для проведения 5-дневных военно-полевых сборов, которые есть в программе НВТП.

Вдобавок отмечу, что вместе с главой Министерства обороны мы обсудили корректировки, вносимые в учебные дисциплины, и учебную нагрузку», – заключил министр.

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