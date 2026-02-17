Лаборатория интеллектуального вождения создана в Китае

Китай,Технологии
132
Айман Аманжолова
корреспондент

Она предназначена для развития индустрии умных автомобилей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: Синьхуа

Недавно в городе центрального подчинения Чунцин /Юго-Западный Китай/ начала работу новая интегрированная лаборатория интеллектуального вождения, способная одновременно моделировать реальные транспортные средства, динамическое дорожное движение и климатические условия.

Как сообщила Медиакорпорация Китая, данная лаборатория площадью более 5000 квадратных метров является первым в мире испытательным полигоном полного цикла, объединяющим моделирование управления движением автомобиля, условий дождя, тумана и освещения, а также сложных транспортных потоков. Это позволяет создать более реалистичную и эффективную систему проверки интеллектуального вождения.

Согласно имеющейся информации, лаборатория обеспечит всестороннюю валидацию безопасности автомобилей с интеллектуальными системами вождения перед запуском в серийное производство, охватывая как экстремальные, так и реалистичные сценарии. Целью является укрепление технологической базы и повышение безопасности будущей интеллектуальной мобильности, а также поддержка высококачественного развития отрасли интеллектуальных автомобилей.

Стоит отметить, данная лаборатория впервые разработала интеллектуальную буксировочную систему, которая представляет собой механизм, способный буксировать транспортные средства на скорости до 130 км/ч, что превышает отраслевой стандарт в 100 км/ч. Это позволяет точно воспроизводить поведение участников дорожного движения, включая сценарии с внезапным появлением пешеходов.

Кроме того, лаборатория оснащена системой, настраиваемой с учетом окружающей среды, которая непрерывно изменяет параметры дождя, тумана и освещения, реалистично воссоздавая динамические погодные изменения.

Еще одним прорывом является интеграция в реальном времени физической среды и сложных транспортных потоков. Здесь реальные автомобили могут мгновенно взаимодействовать с имитируемым трафиком в реалистичных условиях, решая проблему фрагментарности, характерную для традиционных лабораторных испытаний.

Напомним, что китайские власти определили по меньшей мере 20 городов и городских кластеров в качестве пилотных зон внедрения интеграции "автомобиль-дорога-облако" для интеллектуальных подключенных транспортных средств. 

 

#Китай #технологии #ИИ

Популярное

Все
Молодежь ощущает причастность к реформам
Меняем пакеты на шоперы
Лайфхак для жизни на селе
Курильщики поневоле
Лед, скорость и адреналин
Золото Сулеймана Султана
Юным спортсменам – лучшие условия!
В центре мирового киберспорта
Партнерство, основанное на взаимном уважении
Укрепляя институт семьи и брака
Отопительный сезон проходит стабильно
Распахнули двери медпункт и Дом культуры
От управления процессом к управлению результатом
Совместная работа ради мира и устойчивого развития
Брифинг для дипломатического корпуса
Успехи на кортах
Лидеры континента
Разговор о самом важном
Время исторического выбора
Распоряжение Главы государства о назначении
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Дрова и уголь будут под запретом
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Госслужащие не причастны к подготовке фиктивных документов
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
На Кордайском перевале временно ограничили движение большегрузов
25 лет со дня вывода казахстанского батальона с таджикско-афганской границы
Большие задачи требуют смелых и обоснованных решений
Уточнен механизм применения вычетов по ИПН
Лабораторный результат – в работающий бизнес
Урок в режиме AI
Шайдоров – в пятерке, Колмаков – в финале
Запредельными и дерзкими назвал Токаев хищения в сфере здравоохранения
Президент поручил разработать новый закон о кооперации в сельском хозяйстве
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Самая большая ценность
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Оксфордский хаб откроется в Астане
Финансовая дисциплина и медицина доверия

Читайте также

Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина с праздником Чун…
Рекордный пассажиропоток зафиксирован в Китае
Фестиваль фонарей стартовал в китайском Цзыгуне
Казахстан отправил в Китай поезд с кормовой мукой

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]