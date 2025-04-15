В спортивном сообществе неоднократно поднимались вопросы, связанные с ограниченным доступом спортсменов для тренировок и соревнований на крупных ледовых аренах Алматы, находившихся в частном управлении, сообщает Kazpravda.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, серебряный призёр чемпионата мира, фигурист Михаил Шайдоров, ранее высказался в СМИ об отсутствии надлежащих условий для подготовки ведущих спортсменов страны в Алматы по фигурному катанию.

Управление спорта города проинформировало о ситуации с подготовкой фигуристов, согласно предоставленной информации, с 2024 года, по поручению акима Алматы, был начат возврат крупных спортивных сооружений на городской баланс. В коммунальную собственность были переданы многофункциональные комплексы Almaty Arena и Halyk Arena.

Это позволило выстроить прозрачный механизм распределения льда и обеспечить равный доступ к аренам для всех категорий спортсменов. После передачи объектов был проведён комплексный аудит их использования, и в настоящее время установлен приоритет предоставления льда для спортсменов, включая Михаила Шайдорова, воспитанников спортивных школ, секций и национальной сборной. Такой подход помогает воспитывать новое поколение чемпионов страны.

Во время встречи в акимате фигурист Михаил Шайдоров выразил благодарность за предпринимаемые меры, отметив системные улучшения в организации тренировочного процесса и доступе к спортивной инфраструктуре.

Также на встрече, в рамках обсуждения вопроса обеспечения условий подготовки членов национальной сборной, было принято решение о закреплении за Михаилом Шайдоровым тренировочной базы на Halyk Arena - на период его пребывания в Алматы между участием в международных сборах и соревнованиях. Это позволит создать комфортные условия для поддержания формы и индивидуальной подготовки спортсмена в родном городе.