Лиллехаммер (Норвегия) в эти дни принимает юниорский чемпионат мира по лыжным видам спорта

Фото: пресс-служба НОК РК

В рамках ЧМ стартовали соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина. У парней лучший результат в составе сборной Казахстана показал Илья Мизерных. Спортсмен набрал 263 балла и занял шестое место, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Победу одержал Штефан Эмбахер (Австрия) - 296.5. Серебряную медаль завоевал Кацпер Томасяк (Польша) - 287,3. Американец Джейсон Колби стал третьим - 276.

Артем Мешков финишировал 22-м. Даниил Калинкин по итогам первого прыжка занял 42-е место и не смог отобраться в финальный раунд.