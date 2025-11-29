Летописцы эпохи

Об истории казахского общественно-политического национально-освободительного движения «Алаш», зародившегося больше ста лет назад, и роли газет как рупора народа говорил на лекции со студентами Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева профессор, алашевед, генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» Дихан Камзабекулы.

– Газета – это хранитель времени, нигде летопись эпохи не сохраняется настолько точно и с соблюдением хронологии, как в газете. Кроме того, в годы возникновения «Алаш» газета была практически единственной площадкой для выражения воли народа и диалога с властью, – подчеркнул Дихан Камзабекулы.

Также он отметил, что лидеры и деятели партии «Алаш» – Алихан Букейхан, Ахмет Байтурсынулы, Мустафа Шокай, Смагул Садуакасулы и другие – стояли у истоков создания таких газет, как «Қазақ», «Бірлік туы», «Жас азамат» и иных изданий.

К примеру, литературно-культурная концепция «Алқа» – документ, появившийся как результат коллективного труда алашевцев, была опубликована в газете «Өркен – Горизонт» пос­ле обретения Казахстаном независимости, вызвав у читателей большой интерес к деятельности «Алаш». Концепция в полной мере отражает идеологическую составляющую движения, а также служит источником для исследования многим специалистам по сей день.

Модератором встречи выступил руководитель культурно-просветительского объединения «Каусар» Кенжегали Мыржыкбай.

Студенты задавали Дихану Камзабек­улы вопросы, в частности, о феномене партии «Алаш», сумевшей всего за несколько лет своего существования стать не только реальной силой, но и собрать вокруг себя огромную армию последователей, а также остаться в истории как движение, объединившее казахскую интеллигенцию. Молодежь также интересовало мнение ученого о силе слова в единении народа, роли науки в развитии общества и о многом другом.

Так, первокурсница Жансая Жакыпбек интересовалась: возможно ли совмещать академическую науку и работу в СМИ?

– Необходимо помнить, что СМИ – это отличный шанс рассказать о достижениях науки обществу неакадемическим языком. И если в этом вопросе соблюсти необходимый баланс, то обе отрасли будут только дополнять друг друга, – ответил Дихан Камзабекулы.

Говорили участники встречи и о будущем печатных изданий в современном мире.

– Газета как вид СМИ не исчезнет, она будет всегда. Ее отличие от информационных лент и ценность в том, что она предлагает качественную аналитику. Традиции существуют столько же, сколько и само человечество. И газета – это традиция. Не случайно у жителей многих стран вот уже на протяжении века существует ритуал начинать свой день с чтения газеты, – отметил глава ТОО «Қазақ газеттері».

О том, что купить газеты в розницу стало проблемой, говорила ветеран журналистики Казина Нурканова.

– Нужно облегчить доступ к газетам. К большому сожалению, нынче практически нет специализированных киосков, где можно было бы приобрести еже­дневные издания. Как наша молодежь будет приобщаться к газете и чтению, если не сделать это доступным? – сказала журналист, обнажив существующую проблему реализации и доставки перио­дической печати.

В целом, как отметили участники, встреча в формате живого разговора была интересна и познавательна, диалог поколений состоялся.

