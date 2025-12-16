Лидер Казахстана поздравил избранного президента Чили

Президент
160

Касым-Жомарт Токаев поздравил Хосе Антонио Каста с избранием на пост президента Республики Чили, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Marcelo Hernandez / Getty Images

В телеграмме президент Казахстана выразил уверенность в том, что Чили продолжит динамичное развитие и укрепит свой авторитет на международной арене.

Глава нашего государства пожелал Хосе Антонио Касту успехов в его ответственной деятельности, а дружественному чилийскому народу – благополучия и процветания.

#выборы #Касым-Жомарт Токаев #поздравление #Чили #Хосе Антонио Каста

Популярное

Все
Город, который благоухает лавандой
Абайдулла Рузиев: Мы выступили тогда против несправедливости…
Три золота с первенства планеты
Сочетая традиции и современность
Казахстан в орбите доверия мировых лидеров
Формировать гражданскую ответственность
Открылась правовая клиника
Казахские баурсаки на Крите
Для контроля и реагирования
Время перемен и внутреннего подъема
Мир меняется в лучшую сторону
Мы – вместе!
Холдинг – хорошо, а кластер – лучше
Завершились параигры
Строим будущее сообща
Пробел заполнен
Трансформация образования: прорывные проекты, устремленные в будущее
Декабрьской стужи мотив
Как пережить эпоху фейков?
Выбор, определивший всю жизнь
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В тройке лидеров
Президент Ирана прибыл в Акорду
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Водителя груженого бензовоза заподозрили в нетрезвом вождении
Иранская компания построит молочный завод в Казахстане
Нацбанк предупредил казахстанцев о новой схеме мошенничества
Итоги большого общественного пути
«Адал азамат»: внимание к каждому ученику
Когда призраки прошлого оживают в семейном доме
Завершен второй этап строительства проспекта
Мы третьи в мире!
«Кайрат» и «Семей» – в четвертьфинале Лиги чемпионов
Осечка на старте
Первая победа
Началось строительство сталелитейного завода
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Политика здравого смысла
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
Запущен завод по переработке мяса птицы

Читайте также

Президент Казахстана решительно осудил жестокий акт насилия…
Токаев поздравил соотечественников с Днем Независимости
Касым-Жомарт Токаев посетит с официальным визитом Японию
Токаев предложил создать Международную водную организацию в…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]