Касым-Жомарт Токаев поздравил Хосе Антонио Каста с избранием на пост президента Республики Чили, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Marcelo Hernandez / Getty Images

В телеграмме президент Казахстана выразил уверенность в том, что Чили продолжит динамичное развитие и укрепит свой авторитет на международной арене.

Глава нашего государства пожелал Хосе Антонио Касту успехов в его ответственной деятельности, а дружественному чилийскому народу – благополучия и процветания.