Лимит на регистрацию в одной квартире предлагают ввести в Астане

Мажилис,Недвижимость
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Депутаты и министры ищут способы борьбы с «резиновыми квартирами»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам развития столицы и городов республиканского значения, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отметил вице-премьер - министр национальной экономики Серик Жумангарин, сегодня в стране актуальна проблема так называемых «резиновых квартир».

«Как показывает практика, зачастую собственники жилищ допускают нарушения миграционного законодательства, оформляя регистрацию граждан без проживания за определенную плату», - сказал Жумангарин.

Поэтому нормами законопроекта предлагается регистрация по месту постоянного и временного проживания на территории столицы, при этом маслихатам будет определено, сколько квадратных метров положено на одного гражданина.

«Будет установлен запрет регистрации на территории столицы сверх установленных нормативов. При этом нормативы регистрации не будут распространяться при регистрации на собственников жилища - супруга и близких родственников», - добавил Серик Жумангарин.

Кроме того, проектом закона усиливается ответственность для владельцев квартир, которые прописывают у себя физлиц, фактически не проживающих в квартире.

«То же самое касается тех, кто не принимает своевременные меры и не снимает людей с регистрации. Соответствующие поправки внесут в Кодекс об административных правонарушениях», - добавил вице-премьер.

#мажилис #прописка #регистрация #квартиры

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