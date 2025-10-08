Как рассказали в районном Молодежном ресурсном центре, в последние годы в живописном месте возле Лайлинского водохранилища в глаза стали бросаться надписи на скалах. Люди приезжают насладиться природой, а видят вандализм. Только во время первого осмотра ребята насчитали 35 «изысков».

– Они раздражают и делают место неприятным, – отметили в ресурсном центре. – Однажды мы увидели, как житель Усть-Каменогорска с помощью растворителя и металлической щетки пробует очистить камни от краски. И решили последовать его примеру – провести здесь генеральную уборку.

Инициатива вошла в добрый список дел в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан». Парням и девушкам пришлось приложить силы, чтобы соскоб­лить пять рисунков и надписей – химическая краска буквально въелась в камни. Но, как заверили активисты, работа будет продолжена. Также в молодежном цент­ре пообещали вести разъяснительную деятельность среди подростков о важности сохранения природного и культурного наследия.