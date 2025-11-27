Лучшие шпажисты определились на юниорском чемпионате Казахстана

Спорт
109

Шымкент в эти дни принимает юниорский чемпионат Казахстана по фехтованию

Фото: пресс-служба НОК РК

В рамках соревнований определились лучшие шпажисты страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Парни

1. Нуржан Абжанов (Алматы)

2. Яков Федотов (Алматинская область)

3. Бауыржан Анварбек (Шымкент)

3. Нурмухаммед Балтабай (Шымкент)

 Девушки

1. Дарья Самоделкина (Алматы)

2. Арина Намесникова (ВКО)

3. Мария Лесовская (Алматы)

3. Айдана Мухатова (Алматы)

Командные соревнования, парни

1. Алматы

2. ВКО

3. Шымкент

3. Алматинская область

Командные соревнования, девушки

1. Алматы-1

2. ВКО

3. Алматы-2

3. Алматы

 

#чемпионат #шпажисты

Популярное

Все
Политика здравого смысла
В Улытау раскрыто 15 фактов кражи скота
Лисицы вышли к людям
Сделать работу сельских акимов эффективной
Срок годности мембраны – четверть века
Вечно новый мир классики
С газом почти все!
Чтобы тайное стало явным
Звучали стихи о родной земле
Сердцу милые мотивы
Перспективы индустриальных парков
Аварии можно предупредить
Чтобы люди не уезжали
Хоргосский узел модернизируется
Формируется Единый строительный портал
Чокан Валиханов – человек-эпоха
Подключение происходит поэтапно
Рабочий офис на колесах
Секрет жизненной энергии
Правовая культура формируется через конкретные практики
Началось строительство сталелитейного завода
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Из казармы в кампус
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Уверенный рост экономики Приаралья
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Запущен завод по переработке мяса птицы
Это другой мир: казашка рассказала о том, каково быть волонтером в Африке
В Астане вводят ограничения из-за ухудшения эпидситуации
Нашумевший фильм «Ауру» обсуждают в Казнете
Пройдемся по индустриальной Караганде
Объявлена победительница «Мисс Вселенная 2025»
Фехтовальщица София Актаева завоевала серебряную медаль Исламиады-2025
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Казахстанцев предупредили об изменениях в ПДД
И Полтава, и Коломак, и Червоний шлях
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка

Читайте также

Сборная Казахстана завоевала 25 медалей на XXV летних Сурдл…
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Новичкам везет!
Успех на домашнем турнире

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]