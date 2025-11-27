Лучшие шпажисты определились на юниорском чемпионате Казахстана
109
Шымкент в эти дни принимает юниорский чемпионат Казахстана по фехтованию
В рамках соревнований определились лучшие шпажисты страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Парни
1. Нуржан Абжанов (Алматы)
2. Яков Федотов (Алматинская область)
3. Бауыржан Анварбек (Шымкент)
3. Нурмухаммед Балтабай (Шымкент)
Девушки
1. Дарья Самоделкина (Алматы)
2. Арина Намесникова (ВКО)
3. Мария Лесовская (Алматы)
3. Айдана Мухатова (Алматы)
Командные соревнования, парни
1. Алматы
2. ВКО
3. Шымкент
3. Алматинская область
Командные соревнования, девушки
1. Алматы-1
2. ВКО
3. Алматы-2
3. Алматы