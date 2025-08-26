В рамках слета прошли трехдневные соревнования среди инспекторов, которые включали тестирование на знание законодательства, а также состязания по огневой и физической подготовкам

Фото пресс-службы ДП Жамбылской области

В Жамбылской области состоялся первый республиканский слет участковых инспекторов и инспекторов по делам несовершеннолетних. Мероприятие прошло в рамках «Года профилактики: полиция на страже Закона и Порядка» в органах внутренних дел, объявленного министром внутренних дел РК Ержаном Саденовым, передает корреспондент Kazpravda.kz

По информации пресс-службы департамента полиции области, слет собрал более 40 сотрудников из всех регионов страны. На дискуссионных площадках обсуждались вопросы профилактики правонарушений, борьбы с подростковой преступностью и предупреждения бытового насилия.

В мероприятии приняли участие председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев, начальник департамента полиции Жамбылской области Бакитжан Малыбаев, а также руководители местных исполнительных и правоохранительных органов.

Кайсар Султанбаев отметил, что подобные встречи способствуют профессиональному росту полицейских и обмену лучшими практиками. В свою очередь Бакитжан Малыбаев подчеркнул, что именно участковые и ювенальные инспекторы выполняют ключевую роль в обеспечении общественного порядка.

По итогам конкурса лучшими признаны участковый инспектор полиции Жамбылской области Азизжон Пайзиев и инспектор по делам несовершеннолетних второго отдела полиции управления полиции Тараза Эльмира Байниязова. В качестве поощрения им вручены новые служебные автомобили.

На второй строчке итоговой таблицы оказались участковый инспектор полиции департамента полиции Мангистауской области Бекназар Алибеков и инспектор по делам несовершеннолетних из Карагандинской области Кайрат Иманбаев.

Третье место досталось участковому инспектору полиции департамента полиции Павлодарской области Куанышу Жаябаеву и инспектору по делам несовершеннолетних ДП Жетысуской области Талшын Нурлаби.

Приказом министра внутренних дел участники награждены медалями, почетными грамотами и благодарственными письмами. Мероприятие завершилось праздничным концертом с участием звезд казахстанской эстрады.