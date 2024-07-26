«Ұлы дала жорығы - 2024»: всадники более чем из 10 стран примут участие в марафоне-байге

Фото: Ассоциация национальных видов спорта РК

Впервые в Казахстане, в преддверии 5-х Всемирных игр кочевников, с 3 по 7 сентября пройдет международный марафон-байге «Ұлы дала жорығы». Ожидается, что в этом масштабном спортивном мероприятии примут участие команды более чем из 10 стран мира – Иран, Турция, Венгрия, Кыргызстан, Южно-Африканская Республика, Российская Федерация и др., сообщает Kazpravda.kz

Как отметили в Ассоциации национальных видов спорта РК, сборная Кыргызстана провела многодневный конный марафон с целью отбора лучших скакунов для участия в «Ұлы дала жорығы».

Вице-президент Федерации конного спорта Кыргызстана Манас Султанов заявил, что для команды из Кыргызстана большая честь принять приглашение на участие в марафоне-байге «Ұлы дала жорығы».

«В рамках подготовки к казахстанскому степному дерби состоялся многодневный отборочный марафон «Кочмондор журушу» на дистанцию 300 километров. Пусть каждой команде сопутствует удача, а победителей будет как можно больше. Желаю успеха самым выносливым и стремительным», - сказал Султанов.

Команда Кабардино-Балкарской Республики также готовится к участию в «Ұлы дала жорығы». Основатель конного клуба «АМД Кавказ» Ахъед Махов сообщил, что получил приглашение для участия в казахском дерби.

«Это особенно важно, что старт будет дан в поселении Ботай, которое считается сакральным и священным местом для всего человечества. Команда будет рада посетить эти места, наполненные легендами и историческими артефактами. Жди нас, Казахстан!» - отметил Махов.

Марафон-байге стартует 3 сентября с поселения Ботай Северо-Казахстанской области, где более 5 тысяч лет назад впервые была одомашнена лошадь. Завершатся конные скачки 7 сентября в Астане. Его победители примут участие в открытии 5-х Всемирных игр кочевников 8 сентября.