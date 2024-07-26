«Ұлы дала жорығы - 2024»: всадники более чем из 10 стран примут участие в марафоне-байге

ВИК - 2024
135
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Победители примут участие в открытии 5-х Всемирных игр кочевников

Фото: Ассоциация национальных видов спорта РК

Впервые в Казахстане, в преддверии 5-х Всемирных игр кочевников, с 3 по 7 сентября пройдет международный марафон-байге «Ұлы дала жорығы». Ожидается, что в этом масштабном спортивном мероприятии примут участие команды более чем из 10 стран мира – Иран, Турция, Венгрия, Кыргызстан, Южно-Африканская Республика, Российская Федерация и др., сообщает Kazpravda.kz

Как отметили в Ассоциации национальных видов спорта РК, сборная Кыргызстана провела многодневный конный марафон с целью отбора лучших скакунов для участия в «Ұлы дала жорығы».

Вице-президент Федерации конного спорта Кыргызстана Манас Султанов заявил, что для команды из Кыргызстана большая честь принять приглашение на участие в марафоне-байге «Ұлы дала жорығы».

«В рамках подготовки к казахстанскому степному дерби состоялся многодневный отборочный марафон «Кочмондор журушу» на дистанцию 300 километров. Пусть каждой команде сопутствует удача, а победителей будет как можно больше. Желаю успеха самым выносливым и стремительным», - сказал Султанов.

Команда Кабардино-Балкарской Республики также готовится к участию в «Ұлы дала жорығы». Основатель конного клуба «АМД Кавказ» Ахъед Махов сообщил, что получил приглашение для участия в казахском дерби.

«Это особенно важно, что старт будет дан в поселении Ботай, которое считается сакральным и священным местом для всего человечества. Команда будет рада посетить эти места, наполненные легендами и историческими артефактами. Жди нас, Казахстан!» - отметил Махов.

Марафон-байге стартует 3 сентября с поселения Ботай Северо-Казахстанской области, где более 5 тысяч лет назад впервые была одомашнена лошадь. Завершатся конные скачки 7 сентября в Астане. Его победители примут участие в открытии 5-х Всемирных игр кочевников 8 сентября.

 

 

 

#марафон #байга #Ұлы дала жорығы

Популярное

Все
В Таразе открылся филиал российского университета
О первом акиме Астаны
Cтатистика подтверждает: тревожность при перелетах испытывают примерно 85% населения
До старта игр номадов осталось 44 дня
Мухтар Ауэзов и Каныш Сатпаев
Общественные объединения помогают сохранять национальные традиции
Каркаралинск готовится отметить юбилей
Не бойтесь совершать ошибки – они поправимы
Андрей Дронов заговорил на казахском, играя со сверстниками
Самые важные знания, любовь и заботу Альбина Юрченко обрела в приемной семье
Премия «Волонтер года-2024» будет присуждена по 15 номинациям
Более 90 тонн мусора собрали улытаусцы за один день
Местный бизнес будет в приоритете при проведении госзакупок
Дан старт строительству двух новых микрорайонов – «Астана» и «Байтерек» – в городе Тобыле
Рыбакина снялась с Олимпиады в Париже
Ночь. Улица. Маньяк...
Астанчане смогут посмотреть в прямом эфире открытие Олимпийских игр
В Кызылорде презентован ряд объектов
Трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Астане
Выплачены компенсации, строится жилье
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
«Цифра» на службе у недропользователей
Растет картофель для столицы
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
Кто в ответе за чистоту?
В экологических мероприятиях приняли участие свыше полумиллиона жителей региона
Стал уютным заброшенный пляж
Казахстан и Таджикистан готовят подписание Дорожной карты по увеличению товарооборота
Снижается заболеваемость коклюшем и корью
Новое жилье обрели 57 пострадавших от паводков семей в Костанайской области
На ферросплавном заводе в Караганде пострадали 8 рабочих
Сянь Синхай и Бахытжан Байкадамов: дружба, которая не ведает границ
Бывший чемпион мира найден застреленным
Глава МВД открыл новое здание отдела полиции в Туркестанской области
Токаев поздравил президента Руанды с переизбранием
Первый транспортный торгово-экспортный форум «Север-Юг» стартовал в Актау
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Строительные рынки переезжают за город
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
Эпос Султана Раева
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Казахстан занимает шестое место по количеству туристов, приезжающих в Грузию

Читайте также

Всемирные игры кочевников теперь на Comic Con Astana
До старта игр номадов осталось 44 дня
Как украшают Астану к предстоящим Всемирным играм кочевников
Определены места проведения Всемирных игр кочевников в Аста…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]