Лже-спортсменов лишили званий в РК

Спорт, Коррупция
87
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Антикоррупционная служба начала досудебное расследование по необоснованному присвоению спортивных званий, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«В ходе мониторинга социальных сетей изучено видеообращение казахстанского бойца смешанных единоборств Ашимова А. о необоснованном присвоении лже-спортсменам спортивных званий «заслуженного тренера Республики Казахстан» и «мастера спорта международного класса Республики Казахстан». Антикоррупционная служба своевременно отреагировала на указанную публикацию и зарегистрировала досудебное расследование. По представлению агентства лже-спортсмены лишены спортивных званий», - проинформировали в Антикоре.

В ведомстве отметили, что по итогам внешнего анализа коррупционных рисков агентством в адрес Министерства туризма и спорта внесены рекомендации по устранению коррупционных рисков.

«Рекомендовано ратифицировать международные стандарты об ответственности за злоупотребления в спорте, централизовать финансирование спорта высших достижений, внедрить Национальную цифровую платформу Е-sport, содержащую полные данные по лицам, занятым в сфере спорта, инфраструктуре, спортивным мероприятиям и достижениям, позволяющую оценить результаты финансирования спорта высших достижений. Это предусматривает создание единого хранилища данных о спортсменах, инфраструктуре, соревнованиях и достижениях и позволит исключить коррупционные риски в сфере спорта», - рассказали в агентстве.

Досудебное расследование продолжается. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит, добавили в пресс-службе.

#расследование #Антикор #звания #лже-спортсмены

Популярное

Все
Лето начинается с фестиваля. Участниками «Опералии-2024» станут звезды оперы и балета из девяти стран
Почему импортное продовольствие выдавливает казахстанские продукты с полок магазинов
Мед Алтая ценят за насыщенный аромат, вкус и целебность
Активисты выявили массу изъянов, допущенных при установке системы уличного освещения
На Капшагае вновь пройдет Oceanman Open Water
Кто перекрывает Рахмановские ключи?
В природном резервате «Акжайык» возможны новые пожары
Возвращение в детство. Готовится кинодилогия про жизнь детского дома
О краеведческих отрядах региона расскажет «Алиса»
В Актюбинской области полицейских, владеющих казахским языком, становится все больше
Мечты и планы юных курсантов
Массовая уборка в рамках «Таза Қазақстан» получила доброе продолжение
Три года подряд ученики школы № 60 получают звание «Ең үздік олимпиадалық команда»
День государственных символов празднует Казахстан
Онлайн-карту для отметок мест наркозакладчиков запустили в РК
EFES - 2024: Подготовку казахстанских десантников высоко оценили в Турции
Вязание... на всю голову
Казахстан на Олимпийских играх будут представлять десять боксеров
Алатау – это мегапроект и для спорта
Жилищный вопрос
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Триумф и трагедия казахских баев
Костанайские археологи бьют тревогу
В Таразе взялись за освещение улиц
Адвокату Бишимбаева угрожали неизвестные в Астане
Когда наступает старость?
Средние державы: продвигая принципы мультилатерализма
Выпускники подарили родной школе современный кабинет
Рыбакина обыграла Рус и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Большая поисковая, научно-аналитическая работа проведена Госкомиссией по реабилитации жертв политических репрессий
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Мисс Казахстана стала амбассадором театра
Ливневки нужно строить вместе с городом
Делиться музыкой с окружающими можно с помощью жестов и мимики
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Столичный дворник радует горожан, украшая городские дворы различными скульптурами
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Штурмовики идут в бой с пехотой
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Ветеранам – везде почет
Успех летчика куется на земле
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Советника посла Казахстана в ОАЭ срочно отозвали
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по либерализации экономики
Военнослужащие ДШВ совершили затяжные прыжки
Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет в Москве
Ученые расшифровали язык кашалотов

Читайте также

Стала известна причина ареста директора ФК «Жетісу»
Системные коррупционные риски вскрылись в сфере здравоохран…
Рыбакина вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Сафронова стала восьмой на этапе «Бриллиантовой лиги»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]