Лже-спортсменов лишили званий в РК

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«В ходе мониторинга социальных сетей изучено видеообращение казахстанского бойца смешанных единоборств Ашимова А. о необоснованном присвоении лже-спортсменам спортивных званий «заслуженного тренера Республики Казахстан» и «мастера спорта международного класса Республики Казахстан». Антикоррупционная служба своевременно отреагировала на указанную публикацию и зарегистрировала досудебное расследование. По представлению агентства лже-спортсмены лишены спортивных званий», - проинформировали в Антикоре.

В ведомстве отметили, что по итогам внешнего анализа коррупционных рисков агентством в адрес Министерства туризма и спорта внесены рекомендации по устранению коррупционных рисков.

«Рекомендовано ратифицировать международные стандарты об ответственности за злоупотребления в спорте, централизовать финансирование спорта высших достижений, внедрить Национальную цифровую платформу Е-sport, содержащую полные данные по лицам, занятым в сфере спорта, инфраструктуре, спортивным мероприятиям и достижениям, позволяющую оценить результаты финансирования спорта высших достижений. Это предусматривает создание единого хранилища данных о спортсменах, инфраструктуре, соревнованиях и достижениях и позволит исключить коррупционные риски в сфере спорта», - рассказали в агентстве.

Досудебное расследование продолжается. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит, добавили в пресс-службе.