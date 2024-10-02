Почти полмиллиарда тенге выманили лжезастройщики в ЗКО

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Благодаря настойчивой позиции государственного обвинителя прокуратуры Уральска доказана вина двоих подсудимых в совершении ими мошеннических действий в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

Подсудимые в суде вину не признали, ссылаясь на наличие гражданско-правовых отношений с потерпевшими. Однако суд признал подсудимых виновными и назначил наказание в виде 6 и 7 лет лишения свободы.

Как было доказано в суде, лжезастройщики использовали обманные схемы, чтобы получить деньги от граждан, не имея намерений выполнить свои обязательства. Для достижения преступной цели в социальных сетях, а также на различных интернет-платформах объявлений они размещали информацию с предложением строительства таунхаусов.

Создавая видимость предпринимательской деятельности, злоумышленники не имея земельных участков под строительство таунхаусов, получали деньги от заказчиков и в последующем внушали доверчивым гражданам чувство уверенности в исполнении договора строительного подряда.

Получив деньги, застройщики обещали в установленные договором сроки достроить жилье, однако фактически ничего не делали длительное время, продолжая вводить в заблуждение.

Строительство жилья так и не произошло, тем самым 32 потерпевшим причинен ущерб в размере 490 888 000 тенге, который приговором суда в пользу потерпевших взыскан в полном объеме.