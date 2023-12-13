Магистральный водовод "Астрахань - Мангышлак" запустили в Атырауской области

Фото: пресс-служба правительства РК

В Атырауской области состоялся запуск магистрального водовода «Астрахань - Мангышлак», который был расширен в результате комплексной реконструкции. Официальный старт работе объекта в режиме видеосвязи дал премьер-министр РК Алихан Смаилов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Проект, имеющий стратегическое значение для социального и промышленного развития западного региона, реализован по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Как отметил премьер, модернизированный магистральный водовод «Астрахань - Мангышлак» станет источником дополнительных 60 тыс. кубометров воды для населения, предприятий и сельского хозяйства Атырауской и Мангистауской областей.

В рамках проекта выполнены работы по обновлению изношенного оборудования, осуществлена замена двух участков магистрального водовода протяженностью порядка 177 км. При строительстве было задействовано свыше 500 человек. В результате пропускная способность водовода «Астрахань - Мангышлак» увеличилась c 110 до 170 тыс. кубометров в сутки.

«Реконструкция водовода осуществлена с опережением установленного срока на 1 год. Это стало возможным благодаря выверенным проектным решениям и высоким темпам строительства. И это далеко не последний такой масштабный проект в регионе», — сказал Алихан Смаилов.

Так, в поселке Кендерли строится опреснительный завод мощностью 50 тыс. кубометров в сутки. От него до города Жанаозен будет построен магистральный водопровод протяженностью 105 км.

Кроме того, ведется реконструкция завода водоснабжения «Каспий». В результате его мощность увеличится в 2 раза до 40 тысяч кубометров.

«Наша цель – к 2026 году не только обеспечить 100% населенных пунктов чистой питьевой водой, но и создать надежный каркас для дальнейшего устойчивого водоснабжения населения и производств. Для этого реализуются проекты по строительству новых и модернизации действующих гидротехнических сооружений и водоводов. В населенные пункты подводятся разводящие сети, а в отдаленных селах устанавливаются насосные модули от подземных источников. Впереди у нас еще много работы», — подчеркнул глава правительства.

Как сообщил председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев, при реализации проекта телекоммуникационное оборудование и оборудование контроля, станции катодной защиты и автономные гибридные установки, а также часть трубной продукции были приобретены у отечественных товаропроизводителей.

В официальной церемонии приняли участие аким Атырауской области Серик Шапкенов, министр энергетики Алмасадам Саткалиев, председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов, генеральный директор АО «КазТрансОйл» Талгат Курманбаев, генеральный директор ТОО «Магистральный Водовод» Берик Салпек и представители подрядных организаций.

Магистральный водовод «Астрахань - Мангышлак» был введен в эксплуатацию в 1988 году. Он является единственным централизованным источником подачи воды для потребителей Курмангазинского, Исатайского и Жылыойского районов Атырауской области, а также для города Жанаозен, Бейнеуского, Мангистауского, Каракиянского и Тупкараганского районов Мангистауской. В целом воду из данного источника потребляют более 35% жителей Мангистауской области и свыше 28% жителей Атырауской области.