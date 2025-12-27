Завершилось голосование на звание "Лучший боксер года" по версии Международной федерации World Boxing, передает Kazpravda.kz

Фото: НОК Казахстана

У мужчин в этой номинации победу одержал казахстанский боксер Махмуд Сабырхан. Он собрал наибольшее количество голосов пользователей.

В женском голосовании лучшей признана казахстанка Наталья Богданова.

"Лучшим боем года" назван поединок между Махмудом Сабырханом и Аароном Джудом (Филиппины) в 1/4 финала Кубка мира в Астане.

Отметим, что голосование проводилось среди болельщиков в Instagram. Каждый лайк равнялся одному голосу.