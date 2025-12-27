Махмуд Сабырхан и Наталья Богданова признаны лучшими боксерами года по версии World boxing
Завершилось голосование на звание "Лучший боксер года" по версии Международной федерации World Boxing, передает Kazpravda.kz
У мужчин в этой номинации победу одержал казахстанский боксер Махмуд Сабырхан. Он собрал наибольшее количество голосов пользователей.
В женском голосовании лучшей признана казахстанка Наталья Богданова.
"Лучшим боем года" назван поединок между Махмудом Сабырханом и Аароном Джудом (Филиппины) в 1/4 финала Кубка мира в Астане.
Отметим, что голосование проводилось среди болельщиков в Instagram. Каждый лайк равнялся одному голосу.