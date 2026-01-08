Максимальные ставки по банковским займам установили в Казахстане

Дана Аменова
АРРФР совместно с Нацбанком выпустили постановление от 24 декабря 2025 года, устанавливающее максимальные уровни годовой эффективной ставки вознаграждения по кредитам, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно документу, определены следующие предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения по банковским займам, предоставляемым банками второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций:

- 46% по беззалоговым банковским займам;

- 35% по банковским займам, обеспеченным залогом;

- 25% по ипотечным жилищным займам;

- 46% по микрокредитам, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность.

По микрокредитам сроком до 45 дней и суммой не более 45 МРП ставка не должна превышать 0,3% в день и 179% в год.

Напомним, АРРФР совместно с Нацбанком разработало постановление, согласно которому предусматривается приостановление до 1 июля 2026 года нормы о снижении предельной годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по ипотечным жилищным займам с 25% до 20%.

#банки #постановление #займы #ставки #АРРФР

