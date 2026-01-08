АРРФР совместно с Нацбанком выпустили постановление от 24 декабря 2025 года, устанавливающее максимальные уровни годовой эффективной ставки вознаграждения по кредитам, сообщает Kazpravda.kz
Согласно документу, определены следующие предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения по банковским займам, предоставляемым банками второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций:
- 46% по беззалоговым банковским займам;
- 35% по банковским займам, обеспеченным залогом;
- 25% по ипотечным жилищным займам;
- 46% по микрокредитам, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность.
По микрокредитам сроком до 45 дней и суммой не более 45 МРП ставка не должна превышать 0,3% в день и 179% в год.
Напомним, АРРФР совместно с Нацбанком разработало постановление, согласно которому предусматривается приостановление до 1 июля 2026 года нормы о снижении предельной годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по ипотечным жилищным займам с 25% до 20%.