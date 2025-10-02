фото Игоря Бургандинова

Едва мы переступили порог школы № 116, построенной в рамках национального проекта «Келешек мектептері», как раздался звонок на перемену. И вот двери классов уже отворяются, коридор наполняется детскими голосами.

А ведь еще в августе здание представляло собой большой строительный объект. Тогда мы писали на страницах «Казахстанской правды» о том, как возводят школу будущего. И вот теперь журналисты пришли снова, чтобы увидеть, в каких условиях здесь обучаются дети.

Первое, что бросается в глаза у входной группы, так это три велосипеда, украшенных красными ленточками с бантами. Прочитав удивление в наших глазах, директор школы Эльмира Ильясова поспешила ответить: все транспортные средства – призы (читай: наглядная мотивация) для будущих победителей внутришкольного проекта «Детская библиотека». Его главная цель – повышение культуры чтения, а одно из направлений – «Оқуға құштар мектеп».

– От учащихся 1–11-х классов требуется прочитать книги на трех языках: казахском, русском и английском. Пос­ле каждого этапа они сдают тест. В итоге тот, кто наберет наибольшие баллы, получит приз. Планируем определить по одному победителю в младшем, среднем и старшем звень­ях. Как вы знаете, наша школа начала работать 1 сентября этого года, и у нас уже учатся 2 877 детей, 50 из которых – с особыми образовательными потребностями. Специально для них есть кабинеты инклюзии. Психологи, дефектологи, логопеды, социальные педагоги проводят комплекс занятий, чтобы ребенок, допустим, с расстройством аутистического спектра мог адаптироваться к школьной среде, развивать коммуникативные навыки, получать поддержку в обучении и чувствовать себя комфортно среди сверстников, – рассказывает директор, отмечая, что в учебном заведении трудится 121 педагог, 26 из которых – эксперты, 25 – исследователи и два мастера.

В современном высокотехнологичном мире квалификация, уровень подготовки учителей играют значимую роль в системе обучения. Наряду с этим в числе важных составляющих – наличие STEM-классов и кабинетов робототехники. В 116-й комфортной школе они тоже имеются.

В одном из них, по словам учителя Уали Кабдена, дети начали изучать азы робототехники: учащиеся младшего звена познают навыки сборки изделий из набора LEGO Education, а старшеклассники осваивают базовый язык программирования Python. Десятиклассница Нурсая Алдаш приз­нается, что создание собственного продукта – дело занятное и интерес­ное. Когда «оживляешь» вчерашний неодушевленный предмет, понимаешь: человеческий ум в тандеме с современными технологиями может творить чудеса.

А вот и рукотворный шедевр детей – робот по имени Кайрат. Пос­тавленные перед ним задачи он выполняет на ура. Все манипуляции дети проводят в STEM-лаборатории, где царит особая атмосфера. Здесь, в частности, установлены специальные приборы по выращиванию семян, 3D-принтер, очки виртуальной реальнос­ти, станки с числовым программным управлением и даже миниатюрные дроны. Что касается последних, то школьники учатся не только собирать, программировать их, но и управлять ими.

Технологический прогресс «доб­рался» и до уроков труда. Так, в кабинетах у девочек есть компьютеризированная вышивальная машина, а перед каждой рукодельницей – новые приборы с ножным приводом.

– Вот посмотрите: эти тюбетейки в этническом стиле выполнили наши девочки, – с гордостью демонстрирует изделия своих подопечных учитель Жулдыз Досыбаева. – Один из головных уборов украшен металлическими подвесками. Через такие работы мы рассказываем школьницам о национальных ценностях. Также есть отдельный кабинет, где девочек учат азам готовки и вязания.

У мальчиков – другая территория для творчества. При помощи выжигательного аппарата они создают, например, пейзажи на деревянном полотне. Когда мы пришли, на столах лежали зубила, молотки и отвертки – все то, с чем должен уметь работать будущий глава семьи. Впрочем, оглядевшись вокруг, мы поняли: тут учат не только обращаться с инструментами, а воспитывают ответственность и самостоятельность.

– В любом учебном процессе важно создавать поддерживающую и безопасную среду. Поскольку школа открылась недавно, мы помогаем детям адаптироваться в новом коллективе. У нас есть интерактивный сухой бассейн, сенсорные дорожки с разными поверхностями, световой стол для рисования песком и другое. Все это позволяет развивать сенсорное восприятие, мелкую моторику, внимательность и так далее, – говорит педагог-психолог Света Нуртазина.

…Комфортная школа № 116 еще лишь выстраивает учебный процесс и делает это с акцентом на концепцию «Адал азамат», так как перед системой образования стоит ответственная задача – воспитать и обучить трудолюбивых, честных, патриотично настроенных граждан страны.