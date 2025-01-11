Малоизвестное фото Токаева опубликовал российский китаевед

История
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На снимках будущий президент Казахстана запечатлен в качестве сотрудника МИД СССР, передает Kazpravda.kz

Фото взято из книги К.К. Токаев. Преодоление. Дипломатические очерки. Алматы, 2003 (имеется в читальном зале Российской государственной библиотеки)

Иван Зуенко посвятил пост на своем телеграм-канале и опубликовал снимки, связанные с первыми стажировками советских китаистов в КНР после их возобновления в 1983 году. Среди них – молодой дипломат Касым-Жомарт Токаев.

«У меня тут в закромах нашлась фотография двух стажёров той самой первой группы 1983/1984 года, которая была совсем небольшой по составу (10 человек, все из Москвы, и учились все только в Пекине). По сравнению с последующими потоками, которые были гораздо больше и наполнены хорошо известными в вузовско-академической среде китаеведами, могло сложиться впечатление, что группа 1983/1984 годов не оставила после себя исторических следов», - написал Зуенко.

На самом деле, продолжил он, как минимум, двух стажёров той волны все знают очень хорошо.

«Во-первых, это Касымжомарт Токаев (в то время имя писалось именно так) — на фото он справа. Выпускник МГИМО, на тот момент уже 30-летний сотрудник МИД СССР. Сейчас Президент Республики Казахстан. Во-вторых, это Игорь Моргулов, на тот момент 22-летний выпускник ИСАА МГУ, сейчас Посол Российской Федерации в КНР», - отметил известный китаевед.

Касым-Жомарт Токаев в 1983-1984 годах стажировался в Пекинском лингвистическом институте. В 1984-1985 годах работал в МИД СССР, затем был направлен в советское посольство в КНР, где работал до 1991 года.

Иван Зуенко – старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО.

#Токаев #КНР #фото

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