Марат Сыздыков возглавил постоянный совет ОДКБ

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«В связи с состоявшимся переходом председательства в Организации от Республики Беларусь к Республике Казахстан, кресло председателя занял постоянный представитель Казахстана при ОДКБ Сыздыков Марат Зеникенович», - говорится в сообщении телеграм-канала ОДКБ.

Напомним, ранее президент Касым-Жомарт Токаев озвучил ряд направлений работы ОДКБ в период председательства Казахстана. В частности, он предложил сосредоточиться на поддержании наработанного уровня взаимодействия с Организацией Объединенных Наций и ее структурами; выступил за дальнейшее углубление сотрудничества с СНГ и ШОС. По мнению лидера Казахстана, в доработке нуждается нормативно-правовая база по вопросам обеспечения оперативного развертывания Коллективных сил ОДКБ.