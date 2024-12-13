Марин Томасов спас «Астану» от разгрома в матче с «Челси»

«Астана» не смогла преподнести сенсацию, уступив «Челси» в пятом туре общего этапа Лиги конференций. Встреча в Алматы завершилась со счетом 1:3, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Фото ©ФК «Астана»

Основные события матча развернулись в первом тайме, когда команды забили 4 гола. Уже к 39-й минуте лондонцы сделали 3:0 после дубля воспитанника «Барселоны» Марка Гиу и точного удара Ренату Вейги.

Первый мяч 18-летний Гиу забил благодаря индивидуальному мастерству, а во втором случае ему немного повезло. Хотя в обеих эпизодах не лучшим образом действовал защитник астанчан Александр Марочкин.

Ну а Вейга отличился в британском стиле после розыгрыша углового, выиграв верховую борьбу и точно пробив в угол ворот.

Перед самым перерывом, а именно на 45-й минуте, многолетний лидер казахстанского клуба Марин Томасов размочил счет, излюбленной левой вколотив мяч в дальний угол ворот Филипа Йоргенсена.

Во втором тайме могли забить как одни, так и другие, но зрители результативных действий больше не увидели от команд.

Следующий тур состоится 19 декабря. «Астана» сыграет на выезде с кипрским АПОЭЛом, а «Челси» примет дома ирландский «Шэмрок Роверс».

Согласно новому формату, каждая команда сыграет в основном раунде по 6 матчей с разными соперниками (3 - дома и 3 - в гостях). В 1/8 финала Лиги конференций напрямую выходят 8 лучших команд из общей таблицы. Команды, занявшие с 9 по 24 места, примут участие в стыковых матчах за право сыграть в 1/8 финала.