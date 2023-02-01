Машины с поддельными VIN-кодами выявили акмолинские полицейские

Фото: polisia.kz

Акмолинские полицейские в ходе акции по легализации иностранных автомашин выявили автомобили с поддельными VIN-кодами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Стражи порядка тщательно проверяют автомобили, предоставленные в пункт осмотра при спецЦОНе. 28 и 30 января в областном центре в ходе сверки номерных агрегатов автомашин ВАЗ-21102, Toyota 4 Runner и ГАЗель сотрудниками оперативно-криминалистического управления были выявлены несоответствия. Так, при проверке автомашины Toyota 4 Runner установлено, что VIN-код на раме автомобиля нечитаем. В автомашинах ВАЗ-21102 и ГАЗель VIN-коды не соответствуют указанным в техпаспорте", - говорится в сообщении.

Назначены экспертизы. По всем трем фактам начато досудебное расследование по ч.1 ст. 386 УК РК "Подделка, уничтожение идентификационного номера транспортного средства".

В полиции отметили, что с 23 января в Акмолинской области зарегистрировано 377 транспортных средств, в том числе 340 автомобилей, состоявших на российском учете, 34 – на учете в Армении, 2 авто – из Грузии и один автомобиль из Монголии.