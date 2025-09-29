Фото жителей Костанайской области

В Костанае, Костанайском, Мендыкаринском и Федоровском районах вчера вечером начался дождь, который плавно перешел в снегопад. К слову, осадки идут до сих пор, укрыв белым ковром все улицы, дома и деревья.

Несмотря на то, что накануне синоптики предупреждали местных жителей о возможном снеге, непогода застала костанайцев врасплох.

- Несмотря на плюсовую температуру, на дорогах образовалась скользкая кашеобразная масса, которая стала причиной ряда дорожных происшествий. В связи с ухудшением погодных условий патрульные полицейские оперативно перешли на усиленный режим несения службы. Особое внимание уделено республиканской автодороге KAZ-03 «Костанай – Алматы – Екатеринбург» в направлении Карабалыкского района, где с 6:00 до 10:00 утра из кюветов были извлечены 9 автомобилей, - сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

Аварии происходят не только на дорогах, но и на сетях электроснабжения. В нескольких районах Костаная зафиксированы отключения света. На аварийных линиях работают шесть бригад.

Аномальная погода нанесла ущерб и природе. Под тяжестью снега ветви деревьев склонились до земли, а многие и вовсе сломались. В связи с этим полицейские призывают костанайцев не оставлять свои авто под деревьями. С утра в департамент поступили уже десятки сообщений о подобных инцидентах, ведется оценка причиненного ущерба.