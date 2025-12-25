Масло из Макинска понравилось Европе

Рысбек Жантыкеев
старший корреспондент отдела экономики

Диверсификация в аграрной отрасли означает не только приход на смену «монопольной» пшенице масличных и других культур, но и запуск заводов нового профиля по переработке сырья. Один из таковых принадлежит ТОО «Бота-2016» в Буландынском районе Акмолинской области. Он представляет собой крупное современное предприятие полного цикла, оснащенное оборудованием итальянских и китайских марок и способное перерабатывать все виды мас­личных культур.

фото автора

Как рассказал директор предприятия Василий Боревич, завод был введен в эксплуатацию в декабре 2021 года. Его продукцией стало пищевое нерафинированное масло, которое проходит фильтрацию. При этом в нем сохраняются натуральный вкус и полезные вещества. Технологическая линия предусматривает ряд операций. Первая из них включает очистку на специальном станке масличных семян от пыли и сора. Далее сырье попадает в дробилку, где происходит его измельчение.

Следующий этап – легкая поджарка измельченных семян в жаровне. Затем они отправляются под пресс, где и происходит выжим растительного масла. Однако в этом цехе полного его «изъятия» из семян не происходит. Поэтому, чтобы результат был близок к стопроцентному, семена после пресса ждет экстракционный цех, где извлекаются остатки.

Мощности завода позволяют перерабатывать до 15 тыс. тонн маслосемян в месяц. Продукция завода в виде нерафинированного масла оправляется потребителям. Причем география поставок достаточно широка и, помимо Казахстана, включает еще и зарубежье – Узбекистан, Таджикистан, Китай и даже страны Европы. Уже там, на производствах компаний-заказчиков, масло из Макинска рафинируется, подвергаясь многоступенчатой обработке для удаления примесей, бутилируется и затем поступает в розничную продажу.

По словам директора завода, сопутствующей продукцией являются шрот из остатков выжатых семян и лузга. Первый идет на корм скоту и птице. В год его образуется до 300–320 тонн. Лузгу же на заводе используют в качестве топлива для котельной.

В настоящее время на предприятии работает 81 человек. Все технологические процессы происходят в автоматизированном режиме. Однако при всем этом востребованность в людях сохраняется. Основную часть коллектива составляют жители Макинска. Часть людей ежедневно приезжает из самого близкого города – Щучинска (45 км). Для их подвоза задействован служебный автобус.

Работа предприятия организована в две смены. В целом жизнь на его территории кипит: в настоящее время ведутся строи­тельно-монтажные работы на второй очереди завода, которая призвана нарастить мощности предприятия. Решение о строительстве принято в связи с ожидаемым ростом доли мас­леничных культур в структуре посевов местных фермеров.

