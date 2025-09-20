Жители активно вносят свой вклад в обеспечение чистоты и порядка в столице, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В рамках масштабной экологической акции «Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка» и Всемирного дня чистоты (World Cleanup Day) 20 сентября с раннего утра в столице начался общегородской субботник, сообщает официальный сайт городского акимата.

Участие в нем принимают жители города, трудовые коллективы, сотрудники госорганов, субъекты малого и среднего бизнеса (рынки, торгово-развлекательные центры, кафе, рестораны и другие), волонтеры, депутаты маслихата и неправительственные организации, деятели культуры и спорта, ОСИ (КСК) и другие, передает официальный сайт акимата столицы.

В рамках экоакции в Астане проводятся: санитарная очистка города, сетей ливневой и арычной канализации, уборка улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов и др.

Также проходят сезонные агротехнические работы по уходу и высадке зеленых насаждений, уборка прилегающих к объектам торговли территорий, ликвидация несанкционированных свалок и другое.

Жители активно вносят свой вклад в обеспечение чистоты и порядка в столице. Горожане целыми дворами выходят на уборку города.

«Сегодняшний субботник превратился не просто в уборку, а в настоящий праздник для двора. Мы вышли всей семьёй, соседи подтянулись, даже дети помогали собирать листья. В такие моменты чувствуешь, что город — это наш общий дом, и порядок в нём зависит от каждого. А ещё приятно, что после работы можно было просто пообщаться с соседями, пошутить, посидеть на лавочке. Вот так вместе и создаётся уютная Астана», - отметил один из жителей района Сарыарка.

В ходе масштабной уборки также проходит посадка деревьев во всех шести районах столицы.

«Мы каждый день держим город в порядке, но когда сами жители подключаются, результат вдвойне заметен», - поделился впечатлениями один из сотрудников коммунальных служб.

Напомним, в столице с 13 сентября по 11 октября проходит традиционный экологический месячник «Таза Қазақстан: Таза Астана».