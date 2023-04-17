Масштабный сейсмоаудит проведут в Алматы

Меры по дальнейшему развитию города Алматы и Алматинской агломерации рассмотрены на совещании в Правительстве под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Так, руководители центральных госорганов доложили об исполнении поручений главы Правительства, данных им в рамках рабочей поездки в Алматы 10 марта. Речь шла о принятых мерах по поддержке отечественных товаропроизводителей, разработке генплана развития ж/д станции «Алтынколь», расширении перечня бюджетных инвестиционных проектов и усилении контроля в строительной сфере.

Отдельно было отмечено, что уже проработаны шаги по созданию малых промышленных парков во всех регионах республики по примеру Алматы.

Участники совещания также обсудили планы по развитию сети оптово-распределительных и торгово-логистических центров, что позволит упорядочить торговые потоки в южной столице и разгрузить транспортную инфраструктуру. Кроме того, был озвучен доклад о разработке генплана Алматы и комплексного плана развития Алматинской агломерации до 2030 года, а также о проведении масштабного сейсмоаудита с выработкой предложений по усилению сейсмической безопасности города.

Премьер-министр поддержал представленные подходы и обозначил необходимость качественного исполнения намеченных планов.

«Алматы с учетом агломерации является одним из важнейших регионов, где проживает большое количество людей. Поэтому проблемные вопросы, которые ставят акимат и бизнес, мы должны планомерно решать. По итогам рабочей поездки дано 28 поручений, государственные органы должны продолжить работу по их своевременному и качественному исполнению», – сказал Алихан Смаилов.

На совещании также рассмотрены вопросы расширения индустриальной зоны Алматы, решения экологических проблем, привлечения отечественных товаропроизводителей к реализации нацпроекта «Комфортная школа», строительства 100 новых крупных объектов дополнительного образования, внедрения водосберегающих технологий в сельском хозяйстве и ряд других.