Массовое отравление людей произошло в одном из кафе Аркалыка

Происшествия
166
Валентина Марущенко
собственный корреспондент по Костанайской области

82 человека госпитализированы с одинаковыми признаками – жидкий стул, повышение температуры тела, общая слабость, - передает корреспондент Kazpravda.kz 

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Всего же за медицинской помощью обратились 85 человек, троим отказали в госпитализации. Остальным на основании анамнеза и жалоб пациентов врачи ставят предварительный диагноз – пищевое отравление. Более точная формулировка будет известна в течение недели, когда придут результаты анализов.

- В Джангельдинской районной больнице размещено 27 пациентов, в Аркалыкской региональной – 52, в Костанайской областной – шесть. Среди госпитализированных – семь детей и одна беременная женщина. Сегодня их состояние оценивается как удовлетворительное, им оказывается вся необходимая медицинская помощь в соответствии с утвержденными клиническими протоколами. По линии санавиации направлены бригады специалистов в составе врачей-инфекционистов, внештатных специалистов, терапевтов и педиатров. Руководитель управления здравоохранения Костанайской области также выехал в Торгайский регион для координации медпомощи на месте, - рассказала заместитель руководителя управления здравоохранения Костанайской области Айдана Буркитбаева.

По факту массового отравления на банкете в Аркалыке начато расследование. Кафе, где проводилось мероприятие, закрыто до выяснения всех обстоятельств.

По словам заместителя руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Костанайской области Гулим Досумовой, проведена проверка объекта с отбором проб пищевых продуктов, в частности мяса, которое ели гости, питьевой воды, смывов на микробиологические и бактериологические исследования. Обследован персонал кафе. Все анализы сейчас находятся в лаборатории. Вынесены постановления главного государственного санитарного врача Костанайской области о приостановлении деятельности данного объекта, а также о временном отстранении сотрудников данного кафе.

«Столь массовых случаев у нас не было очень давно. По результатам расследования будут наложены административные взыскания на виновных», - заключила она.

 

#Аркалык #люди #отравление #кафе

