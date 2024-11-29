Массовый лыжный забег проведут в Астане

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

30 ноября на лыжероллерной трассе в столичном центральном парке пройдет массовый лыжный забег, сообщает Kazpravda.kz

«Регистрация участников будет проходить в день забега с 08.00 до 09.30 часов утра. К участию приглашают любителей активного отдыха и спорта всех возрастов. Дистанция забега составит 2,5 км», – проинформировали в городской администрации.

Там же добавили, что при себе необходимо иметь лыжи. На финише всех ждут памятные медали.