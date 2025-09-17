Маулен Ашимбаев встретился с участниками Съезда лидеров мировых и традиционных религий

Сенат,Религии
14

Председатель Сената Парламента, руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев на полях VIII Съезда «Диалог религий: синергия во имя будущего» провел ряд двусторонних встреч с его участниками, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Сенат

Приветствуя участников встреч, спикер Сената подчеркнул важную миссию Съезда лидеров мировых и традиционных религий в налаживании коммуникаций между народами, культурами и религиями в условиях глобальных вызовов и мире. Он также выразил признательность гостям за всемерную поддержку идей Съезда и значительный вклад в их достижение на протяжении всех этих лет.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание вопросам формирования прочной системы международной безопасности. Сегодня мы сталкиваемся со множеством кризисов, включая геополитическую напряженность, социально-экономические, экологические трудности и климатические вызовы. В эти сложные времена духовная дипломатия может служить эффективным инструментом для поиска действенных путей решения проблем современного мира. Созидательная роль духовных лидеров является крайне востребованной и важно объединить усилия для преодоления глобальных вызовов», – сказал руководитель Съезда в своем выступлении.

На повестку встречи со Всесвятейшим и Блаженнейшим Патриархом святого града Иерусалима, всей Палестины, Аравии, Сирии Феофилом III были вынесены темы, касающиеся взаимодействия Секретариата Съезда с Иерусалимским Патриархатом. Речь также шла о реализации совместных проектов, в том числе предложений, озвученных на Специальной сессии по защите религиозных объектов на полях Съезда лидеров мировых и традиционных религий. 

В беседе с Главным Ашкеназским раввином Кальманом Бером и Главным Сефардским раввином Давидом Йосефом Маулен Ашимбаев акцентировал внимание на том, что Казахстан ценит их активное участие в работе Съездов по развитию межконфессионального и межрелигиозного диалога в современном мире. В этом контексте были затронуты вопросы двустороннего сотрудничества Казахстана и Израиля.

Встречу с Префектом Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола Ватикана Кардиналом Джорджем Джейкобом Кувакадом Маулен Ашимбаев начал с воспоминаний об историческом визите Папы Римского Франциска в 2022 году и его вкладе в сближение исламского и христианского мира. Спикер Сената подчеркнул, что Казахстан стал одной из немногих стран, которую Понтифик посетил с официальным визитом и назвал «местом встреч и диалога, где люди слушают друг друга, уважают друг друга», выразил восхищение миролюбием и многонациональной гармонией.

Высокие гости, в свою очередь, подчеркнули важную роль Съезда лидеров мировых и традиционных религий в продвижении идей межрелигиозного диалога в глобальном масштабе, актуальность которой сегодня значительно растет для всего мира. Они выразили солидарность с мнением, что голоса духовных лидеров, имеющие безусловный авторитет, должны призывать только к толерантности, добру и справедливости и способствовать мирному решению геополитических и других видов конфликтов.

