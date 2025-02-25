Маулен Ашимбаев высказался о важности соцподдержки ученых

Сенат
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Спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев принял участие в заседании круглого стола по вопросам реализации Закона «О науке и технологической политике», который состоялся сегодня в Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты

Фото: Сенат

Участники встречи обсудили поправки в национальное законодательство в этой сфере, а также обозначили ключевые задачи и озвучили предложения по развитию науки, внедрению инноваций и повышению конкурентоспособности страны. Также председатель палаты встретился с экспертами и коллективами ряда организаций города.

Открывая работу круглого стола, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что по поручению главы государства в последние годы реализованы важные инициативы, направленные на поддержку ученых, проведена масштабная и системная трансформация в сфере науки, в том числе на законодательном уровне. В этом контексте, как отметил спикер Сената, новый импульс прогрессу отрасли, укреплению научной экосистемы и раскрытию потенциала ученых придало присвоение государственного статуса Национальной академии наук при Президенте Республики Казахстан.

«Президент страны Касым-Жомарт Токаев уделяет приоритетное внимание развитию науки в стране. Поэтому Национальной академии наук был присвоен государственный статус. Несомненно, это решение откроет новые возможности для перехода науки на новый уровень. В сегодняшнем заседании круглого стола принимают участие наши ученые. Вы неустанно трудитесь над совершенствованием национальной науки, реализацией инновационных проектов и подготовкой нового поколения исследователей. Несомненно, своей деятельностью вы вносите значимый вклад в повышение конкурентоспособности и динамичное развитие Казахстана», – сказал Маулен Ашимбаев, обращаясь к участникам встречи.

Спикер Сената также отметил, что наука – это один из главных активов Казахстана и важный элемент национальной безопасности, экономической стабильности и социального благополучия. В этой связи было указано на ряд задач, на которых необходимо сосредоточиться и консолидировать усилия всех заинтересованных сторон, включая представителей научно-экспертного сообщества, госорганов, общественности и депутатов.

Вместе с тем, в ходе обсуждения задач и предложений по развитию науки и повышению конкурентоспособности страны участники особое внимание уделили механизмам социальной поддержки людей науки. Ученым, со своей стороны, по мнению Маулена Ашимбаева, важно прилагать все усилия, чтобы научные исследования способствовали повышению конкурентоспособности страны, учитывали глобальные тренды и экономическую стратегию. Речь, в первую очередь, шла о таких направлениях отрасли, как аграрная наука, экология, водо- и ресурсосбережение, переработка сырья в химической и нефтегазовой промышленности, а также развитие альтернативной и атомной энергетики. Отмечены были роль и перспективы искусственного интеллекта, биотехнологии, персонализированной медицины, генной инженерии и космической отрасли.

«Человеческий капитал – основа научного прогресса. Именно поэтому проводится системная работа и создаются условия для всесторонней поддержки молодых ученых. Большое внимание главой государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым уделяется вопросам финансирования науки, которое за четыре года увеличилось в 3 раза. Вместе с тем, важно понимать, что такая всесторонняя поддержка накладывает определенную ответственность и на самих ученых. Также успешная наука не может существовать в отрыве от экономики и общества. Немаловажное значение имеет и повышение вклада науки в качественное развитие страны. Все идеи и предложения, высказанные в ходе сегодняшней встречи, будут внимательно изучены и учтены в законодательной деятельности Сената», – резюмировал спикер Сената.

Наряду с депутатами парламента и руководством города Алматы в работе круглого стола приняли участие представители научной интеллигенции, члены Национальной академии наук при Президенте РК, ученые научно-исследовательских институтов и центров, сотрудники государственных органов, а также других заинтересованных сторон.

Встретился Маулен Ашимбаев и с представителями экспертного сообщества Алматы, укрепление взаимодействия с которым для палаты имеет важное значение на пути качественного обеспечения реализации реформ главы государства.

«Конструктивный диалог между парламентом и аналитическим сообществом – это не просто обмен мнениями, а важный механизм улучшения законотворческого процесса. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обозначил стратегический курс развития страны на предстоящие годы. Казахстан должен активно развивать современные технологии, привлекать инвестиции, интегрироваться в мировые цепочки создания стоимости и формировать конкурентоспособную цифровую экономику. Этот курс требует от нас решительных шагов, гибкости в подходах и готовности к сложным вызовам, а также усиления аналитического потенциала страны», – акцентировал спикер Сената и остановился на ключевых задачах в этом направлении.

Кроме того, во время поездки председатель Сената ознакомился с ходом строительства Республиканской специализированной средней школы-интернат для одаренных детей имени Абая, осмотрел здание Национальной академии наук Республики Казахстан при Президенте РК.

В рамках мониторинга реализации ранее одобренного Сенатом закона, касающегося почтовой связи, депутаты также встретились с коллективом международного мультимодального логистического хаба АО «Казпочта». Действующий в Алматинской области складской комплекс призван повысить рост электронной торговли, открыв тем самым уникальные возможности для развития предпринимательства в регионах и усилив позиции Казахстана как логистического хаба Центральной Азии.

#Сенат #ученые #соцподдержка

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