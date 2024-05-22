Мажилис взял в работу поправки о единых требованиях к КСК и ОСИ

Мажилис на пленарном заседании взял в работу поправки по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Как отметила депутат Екатерина Смышляева, данный законопроект инициирован депутатами парламента. Законопроекты направлены на совершенствование деятельности объединений собственников имущества, кооперативов, собственников квартир, а также требований к ним и к процедуре их регистрации.