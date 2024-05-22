Мажилис взял в работу поправки о единых требованиях к КСК и ОСИ
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Мажилис на пленарном заседании взял в работу поправки по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, передает корреспондент Kazpravda.kz
Как отметила депутат Екатерина Смышляева, данный законопроект инициирован депутатами парламента. Законопроекты направлены на совершенствование деятельности объединений собственников имущества, кооперативов, собственников квартир, а также требований к ним и к процедуре их регистрации.
«Документом предусмотрено установление единых требований к действующим КСК и ОСИ, расширение функций жилищной инспекции. Кроме того, определяется порядок налогообложения субъектов управления объектами имущества. Также ужесточается их административная ответственность», - пояснила депутат.