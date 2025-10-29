Сергей Пономарев признался, что сам стал жертвой такой технологии, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мажилисмен Сергей Пономарев обратился к заместителю Премьер-Министра – Министру искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Мадиеву Ж.Х., Министру внутренних дел Республики Казахстан Саденову Е.С. с заявлением о защите граждан Казахстана от технологии дипфейков.

Цифровизация и технологический прогресс сегодня не просто направление, а новая национальная идея Казахстана. Однако у прогресса есть и обратная сторона. Технологии, которые могут использоваться не во благо, а во вред. Одна из них - технология дипфейков, то есть создание при помощи искусственного интеллекта поддельных изображений, аудио- и видеоматериалов с участием реальных людей.

По данным Всемирного экономического форума, уже второй год подряд дезинформация и распространение ложных сведений называются среди главных краткосрочных рисков для мировой стабильности.

«Я лично стал жертвой такой технологии, моё изображение и голос были полностью подделаны, использованы в ролике, где от моего имени просили деньги. Смонтировано настолько искусно, что даже близкие не сразу поняли подделку. Уверен, с подобным сталкивались и многие присутствующие здесь. Мы уже видели дипфейки с участием зарубежных политиков и даже с использованием образа Президента нашей страны», - заявил депутат.

Качество подделок растёт и с ним растут риски манипуляции общественным мнением, дискредитации государственных органов и дестабилизации общественно-политической ситуации.

Если будет создан и распространён дипфейк с участием руководителя государства или публичного лица, с ложными призывами или фальшивыми заявлениями, последствия могут быть катастрофическими. Это уже угроза национальной безопасности.

Мировая практика подтверждает серьёзность проблемы. Так, США ещё в 2020 году включили положения о дипфейках

в Закон об оборонном бюджете, определив их как фактор информационной безопасности. Республика Корея перед парламентскими выборами 2024 года ввела запрет на использование дипфейков в агитации за 90 дней до голосования, нарушение которого влечёт штраф или лишение свободы. В ряде стран внедряются технологии автоматического выявления подделок, а также механизмы цифровой маркировки оригинального контента.

Дипфейки всё чаще используются в финансовом мошенничестве. Когда человек слышит голос близкого или видит его видео

с просьбой о помощи, на эту удочку попадаются даже высокообразованные граждане.

По данным отчёта компании Feedzai за 2025 год, более 50% случаев онлайн-мошенничества совершается с использованием искусственного интеллекта. В ответ банки и платёжные системы уже переходят к использованию ИИ-решений для защиты клиентов.

Главная проблема - ущерб репутации. Даже если позднее размещается опровержение, вред уже нанесён, а восстановить доверие практически невозможно.

«С учётом стремительного роста социальной инженерии и распространения технологий искусственного интеллекта, требую от Министерства искусственного интеллекта и Министерства внутренних дел действовать на опережение и принять комплекс мер, а именно:

вменить в обязанности центра мониторинга и экспертизы цифрового контента – обеспечение и оперативное выявление дипфейков и их блокировку;

разработать систему подтверждения подлинности цифровых изображений и видеоматериалов, особенно

в государственных информационных системах и официальных медиа. Этот инструмент должен быть доступен не только судам,

но и каждому гражданину, который захочет проверить изображение на подлинность;

провести широкую информационную кампанию по обучению граждан методам распознавания дипфейков и защите от цифрового мошенничества», - заявил мажилисмен.

Со своей стороны, фракция партии АМАNАТ уже сегодня работает над внесением дополнительных норм в действующие законы

в части ужесточения наказания за неправомерное использование дипфейков и ограничения сфер применения синтетических продуктов ИИ.