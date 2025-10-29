Мажилисмен обеспокоен ростом количества дипфейков в Казахстане

Мажилис
116
Айман Аманжолова
корреспондент

Сергей Пономарев признался, что сам стал жертвой такой технологии, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мажилисмен Сергей Пономарев обратился к заместителю Премьер-Министра – Министру искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Мадиеву Ж.Х., Министру внутренних дел Республики Казахстан Саденову Е.С. с заявлением о защите граждан Казахстана от технологии дипфейков.

Цифровизация и технологический прогресс сегодня не просто направление, а новая национальная идея Казахстана. Однако у прогресса есть и обратная сторона. Технологии, которые могут использоваться не во благо, а во вред. Одна из них - технология дипфейков, то есть создание при помощи искусственного интеллекта поддельных изображений, аудио- и видеоматериалов с участием реальных людей.

По данным Всемирного экономического форума, уже второй год подряд дезинформация и распространение ложных сведений называются среди главных краткосрочных рисков для мировой стабильности.

«Я лично стал жертвой такой технологии, моё изображение и голос были полностью подделаны, использованы в ролике, где от моего имени просили деньги. Смонтировано настолько искусно, что даже близкие не сразу поняли подделку. Уверен, с подобным сталкивались и многие присутствующие здесь. Мы уже видели дипфейки с участием зарубежных политиков и даже с использованием образа Президента нашей страны», - заявил депутат.

Качество подделок растёт и с ним растут риски манипуляции общественным мнением, дискредитации государственных органов и дестабилизации общественно-политической ситуации.

Если будет создан и распространён дипфейк с участием руководителя государства или публичного лица, с ложными призывами или фальшивыми заявлениями, последствия могут быть катастрофическими. Это уже угроза национальной безопасности.

Мировая практика подтверждает серьёзность проблемы. Так, США ещё в 2020 году включили положения о дипфейках
в Закон об оборонном бюджете, определив их как фактор информационной безопасности. Республика Корея перед парламентскими выборами 2024 года ввела запрет на использование дипфейков в агитации за 90 дней до голосования, нарушение которого влечёт штраф или лишение свободы. В ряде стран внедряются технологии автоматического выявления подделок, а также механизмы цифровой маркировки оригинального контента.

Дипфейки всё чаще используются в финансовом мошенничестве. Когда человек слышит голос близкого или видит его видео
с просьбой о помощи, на эту удочку попадаются даже высокообразованные граждане.

По данным отчёта компании Feedzai за 2025 год, более 50% случаев онлайн-мошенничества совершается с использованием искусственного интеллекта. В ответ банки и платёжные системы уже переходят к использованию ИИ-решений для защиты клиентов.

Главная проблема - ущерб репутации. Даже если позднее размещается опровержение, вред уже нанесён, а восстановить доверие практически невозможно.

«С учётом стремительного роста социальной инженерии и распространения технологий искусственного интеллекта, требую от Министерства искусственного интеллекта и Министерства внутренних дел действовать на опережение и принять комплекс мер, а именно: 

вменить в обязанности центра мониторинга и экспертизы цифрового контента – обеспечение и оперативное выявление дипфейков и их блокировку; 

разработать систему подтверждения подлинности цифровых изображений и видеоматериалов, особенно
в государственных информационных системах и официальных медиа. Этот инструмент должен быть доступен не только судам,
но и каждому гражданину, который захочет проверить изображение на подлинность;

провести широкую информационную кампанию по обучению граждан методам распознавания дипфейков и защите от цифрового мошенничества», - заявил мажилисмен.

Со своей стороны, фракция партии АМАNАТ уже сегодня работает над внесением дополнительных норм в действующие законы
в части ужесточения наказания за неправомерное использование дипфейков и ограничения сфер применения синтетических продуктов ИИ.

#мажилис #депутат #дипфейк

Популярное

Все
Энергетическая отрасль должна работать на опережение
Zhanibekov University – победитель международного конкурса по ИИ
Не поддаваться влиянию чуждых идей
Голубое топливо пришло в дома сельчан
Овощехранилища заполнены, цены зафиксированы
Укрепляя экономические связи
До конца года в Западно-Казахстанской области сдадут более десяти спортобъектов
Спасаясь от воды, отхватили землю
Собран первый урожай арахиса
Восток зовет
Модель водоканала, достойная масштабирования
Масличные культуры требуют инвестиций
Красота – в многоликости
В Сатпаевском Доме дружбы отметили День Республики
«Кайрат» – пятикратный чемпион
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения
Казахстан и Китай обсудили всестороннее стратегическое партнёрство
Новая история в таэквондо
Распоряжение Главы государства о назначении
Край сакральных мест
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
В Мангистау на службу заступил новый корабль береговой охраны
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
Выставка «Казахский тазы» стартовала в Алматы
Первое в Казахстане поле FIFA Arena появилось в Кокшетау
С 24 октября стартует акция «Republic Day»
На востоке завершился дорожный мегапроект
Подвиг Алии бессмертен
Мажилис утвердил бюджет на 2026–2028 годы
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

В Казахстане изменится система лицензирования археологическ…
Парламент принял закон «Об искусственном интеллекте» с сопу…
Нефть и нефтепродукты снова будут импортировать из России в…
Не поддаваться влиянию чуждых идей

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]