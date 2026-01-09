Депутат Мажилиса, член фракции Народной партии Казахстана Ислам Сункар в рамках рабочей поездки в регионы посетил Южно-Казахстанский исследовательский университет имени М. Ауэзова, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

На встрече с профессорско-преподавательским составом и студентами университета обсуждались актуальные вопросы в сфере высшего образования и науки. В частности, были затронуты вопросы повышения статуса преподавателей, улучшения их социального положения, совершенствования механизмов поддержки научно-исследовательской деятельности, а также повышения качества образования студентов и модернизации учебного процесса.

Отдельное внимание было уделено вопросам размера стипендий, социальной поддержки, обеспечения общежитиями и порядка распределения образовательных грантов.

В свою очередь Ислам Сункар подчеркнул, что развитие образования и науки является одним из стратегических приоритетов государственной политики, а также сообщил, что поступившие предложения будут направлены в соответствующие государственные органы и рассмотрены в Мажилисе.

В завершение встречи стороны отметили важность открытого диалога и выразили готовность к дальнейшему развитию сотрудничества и поддержанию конструктивного взаимодействия.