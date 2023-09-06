Мажилисмен выдвинул ряд требований к Нацбанку

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Депутат Мажилиса Аскар Садыков требует утвердить Типовой договор банковского займа без права ужесточения требований и понизить базовую ставку Нацбанка. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Депутат констатировал, что к нему продолжают обращаться предприниматели по поводу ущемления законных интересов в деятельности коммерческих банков.

«К примеру, штраф за несвоевременное предоставление требуемой банком информации или документов в размере 10 МРП за каждый случай; пеня за нарушение сроков оформления залогового имущества в размере 10% от залоговой стоимости предмета залога; неустойка за использование суммы займа не по целевому назначению – 15% от суммы займа, используемой не по целевому назначению; штраф за неосвоение или неосвоевременное освоение кредитной линии в размере 5% от неосвоенной или несвоевременно освоенной суммы кредитной линии и др. Кроме того, по условиям договоров, банк оставляет за собой право определять очередность и применять меры в случае нарушения обязательств погашения задолженности по займу. Также по условиям договора банк оставляет за собой право изменить в одностороннем порядке в сторону увеличения ставку (-и) вознаграждения, если такое право предусмотрено программой. По итогу эти и иные условия предоставления займа банками второго уровня ставят в безвыходное положение субъектов МСБ, вынуждая заключать договора на невыгодных, фактически кабальных условиях для предпринимателя, дискредитируя политику главы государства, направленную на принятие мер поддержки МСБ», - привел данные депутат.

Он отметил, что при нынешней базовой ставке очень сложно оплачивать высокие проценты за кредит в размере от 20 процентов и выше, а тем более грабительские штрафы и пени, оплачивать вовремя заработную плату наемным работникам, выплачивать налоги и только потом получать прибыль.

«Считаем, что основной причиной такой вакханалии со стороны банков является отсутствие единого Типового договора банковского займа, который бы содержал исчерпывающий перечень обязательств сторон и их допустимые параметры. Наши предложения о введении такого документа финансовые регуляторы игнорировали все предыдущие годы», - сказал Садыков.

В этой связи депутат предлагает провести анализ программ по поддержке субъектов МСБ, осуществляемых банками второго уровня, в разрезе соответствия программам и нормам законодательства, разработать и утвердить единый Типовой банковский договор займа для кредитных линий МСБ, в котором будут четко указаны обязательства сторон, без права их расширения, понизить базовую ставку Национального банка и обязать банки не менее 30% сумм кредитов направлять на финансирование МСБ.