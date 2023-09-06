Мажилисмен выдвинул ряд требований к Нацбанку

Парламент, Банки и финансы
132
Тусупбекова Лаура
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Вакханалией назвал депутат действия казахстанских банков, а штрафы и пени - грабительскими.

Фото: parlam.kz

Депутат Мажилиса Аскар Садыков требует утвердить Типовой договор банковского займа без права ужесточения требований и понизить базовую ставку Нацбанка. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Депутат констатировал, что к нему продолжают обращаться предприниматели по поводу ущемления законных интересов в деятельности коммерческих банков. 

«К примеру, штраф за несвоевременное предоставление требуемой банком информации или документов в размере 10 МРП за каждый случай; пеня за нарушение сроков оформления залогового имущества в размере 10% от залоговой стоимости предмета залога; неустойка за использование суммы займа не по целевому назначению – 15% от суммы займа, используемой не по целевому назначению; штраф за неосвоение или неосвоевременное освоение кредитной линии в размере 5% от неосвоенной или несвоевременно освоенной суммы кредитной линии и др. Кроме того, по условиям договоров, банк оставляет за собой право определять очередность и применять меры в случае нарушения обязательств погашения задолженности по займу. Также по условиям договора банк оставляет за собой право изменить в одностороннем порядке в сторону увеличения ставку (-и) вознаграждения, если такое право предусмотрено программой. По итогу эти и иные условия предоставления займа банками второго уровня ставят в безвыходное положение субъектов МСБ, вынуждая заключать договора на невыгодных, фактически кабальных условиях для предпринимателя, дискредитируя политику главы государства, направленную на принятие мер поддержки МСБ», - привел данные депутат.

Он отметил, что при нынешней базовой ставке очень сложно оплачивать высокие проценты за кредит в размере от 20 процентов и выше, а тем более грабительские штрафы и пени, оплачивать вовремя заработную плату наемным работникам, выплачивать налоги и только потом получать прибыль.

«Считаем, что основной причиной такой вакханалии со стороны банков является отсутствие единого Типового договора банковского займа, который бы содержал исчерпывающий перечень обязательств сторон и их допустимые параметры. Наши предложения о введении такого документа финансовые регуляторы игнорировали все предыдущие годы», - сказал Садыков.

В этой связи депутат предлагает провести анализ программ по поддержке субъектов МСБ, осуществляемых банками второго уровня, в разрезе соответствия программам и нормам законодательства, разработать и утвердить единый Типовой банковский договор займа для кредитных линий МСБ, в котором будут четко указаны обязательства сторон, без права их расширения, понизить базовую ставку Национального банка и обязать банки не менее 30% сумм кредитов направлять на финансирование МСБ.

#мажилис #депутат #банки #мнение #Нацбанк #требования

Популярное

Все
В Алматы за 50 тыс. тенге можно выяснить, какого человек рода
С толстой сумкой на ремне
Познать дух казахского народа
Нота протеста
«Гармошка» возвращается
Профессии для поколения NEET
Зарплата «мертвым душам»
Мал человек, да за рулем страшен
Избиение осужденного в колонии: как накажут начальника и сотрудников ДУИС
Грязная игра
Взгляд на Послание со стороны
Кверху жабрами…
Преодолеть дисбалансы и бедность
Честная экономика Токаева
Украсят академию девичьи улыбки
Подготовку военных наблюдателей ООН начали в Алматы
Италия выразила интерес к производству одежды в Казахстане
В ЦИК заявили о готовности к референдуму по строительству АЭС
Меч хана Кенесары
За здоровьем – на природу
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Наследие во всем
На нулевом горизонте
Зарубежные издания уделили особое внимание Дню Конституции Казахстана
Итоги международного конкурса «Казахстан глазами зарубежных СМИ» подвели в Астане.
На юго-востоке Турции упал метеорит
И на сотом году – победитель!
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
«Ата заңым – айбыным!»
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Как попасть к узкому специалисту без направления от терапевта
Химические элементы обнаружил индийский луноход “Прагьян” на Луне
Пожар по плану. Как спастись из горящей многоэтажки?
Корабли и самолеты эвакуируют ВМС США из Флориды из-за урагана
США и КНР готовят репатриацию панд в конце года
Закон об электросамокатах вступил в силу
Поздравление главы государства Касым-Жомарта Токаева с Днем Конституции
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Как выучить язык и обрести друзей
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Иностранца, находившегося в бегах 15 лет, задержали в Астане
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
Вспоминая Александра Руденко
За рулем служебного авто и без прав сняли родственника полицейского начальника в Шымкенте
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
За разбойное нападение арестованы граждане Таджикистана в Алматы
Приговор киберпреступникам вынесли в Шымкенте

Читайте также

Казахстан и Узбекистан создадут таможенный контроль за пере…
S&P спрогнозировало уровень инфляции в 2023 году
Опубликованы списки казахстанцев, объявленных банкротами
Вкладчикам ликвидируемых банков вернули 114 млрд тенге

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]