Депутат Темір Қырыкбаев обратился к председателю Агентства по защите и развитию конкуренции и министру сельского хозяйства с депутатским запросом

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он отметил, что в связи с введенным запретом на экспорт мяса к нему поступают многочисленные обращения от фермеров, переработчиков и отраслевых объединений.

"В частности, в южном регионе разрешения на экспорт выдаются только одной компании, которая экспортирует всего 150-200 голов быков в сутки. До ограничения экспорта в Узбекистан из области ежедневно отправлялось 1000 голов мяса крупного рогатого скота. Получается эта компания, решением правительства о разрешении на экспорт мяса из Туркестанской области, необоснованно получила привелегии. Здесь пахнет лоббизмом и олигополией. Насколько это законно? Почему именно эта компания получила разрешение на экспорт? По каким криетриям она была отобрана?" - задается вопросом народный избранник.

По его словам, из-за запрета доходы других фермеров падают, покупные цены резко снизились, инвестиционная привлекательность отрасли катастрофически падает.

Однако, продолжил он, в министерстве сельского хозяйства разработан проект приказа, предусматривающий введение квот на экспорт КРС в объеме 13 тысяч тонн в срок до 31 декабря 2025 года.

"Запрет на экспорт – считаю экономически необоснованным, так как это решение в будущем ограничит доступ страны к внешним рынкам и в дальнейшем будет способствовать утроению цен на крупный рогатый скот. При этом Правительством заявленные цели о снижении розничных цен на мясо для населения тоже не были достигнуты. Законы рынка не проведешь. Если производить мясо станет невыгодным, то его количество уменьшится и цены наоборот вырастут для всех", - считает депутат.

Он привел в примпер Аргентину, которая неоднократно запрещала экспорт говядины.

"В результате поголовье скота сократилось на миллионы, тысячи фермерских хозяйств обанкротились, экспорт сократился вдвое, рынки были захвачены конкурентами, а восстановление отрасли заняло более десяти лет. На рынках развитых стран, таких как США, Канада, Австралия, Бразилия, мясо составляет всего 45-50% от стоимости, остальные 50-55% дополнительные продукты, кости, коллаген, желатин, кожу, сорок слоев и т. д. позволяют экспортировать за границу. Производство мяса – традиционная отрасль нашей страны. Для развития экспорта мясной продукции необходимо увеличить долю переработанной продукции, то есть не устанавливать внешнеэкономические ограничения, а наоборот, работать в направлении развития переработки дополнительной продукции и открытия новых рынков", - говорит Темір Қырыкбаев.

В своем депутатском запросе он просит отменить запрет на экспорт мясной продукции, а также включить в заседания межведомственной комиссии по вопросам внешней торговли и для участия в международных экономических организациях по одному фермеру от каждой области.