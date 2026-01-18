В преддверии христианского праздника «Крещение Господне», который традиционно сопровождается крещенским купанием, Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана напоминает гражданам о мерах безопасности, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В этом году в рамках подготовки к празднику в регионах страны будет организовано 278 официальных мест для массового купания в зимний период. С полным перечнем безопасных прорубей можно ознакомиться в местных исполнительных органах и Департаментах по ЧС.

Для обеспечения безопасности граждан в местах массового купания на Крещение будет дежурить 2934 сотрудников, включая спасателей-водолазов, бригады экстренного реагирования, сотрудников полиции и 539 сотрудников местных исполнительных органов. Для оперативного реагирования будет задействовано 1 164 единиц техники.

МЧС призывает граждан соблюдать следующие правила безопасности при крещенском купании:

Прежде чем погружаться в прорубь, убедитесь, что ваше здоровье позволяет это. Людям с хроническими заболеваниями и проблемами с сердцем рекомендуется воздержаться от купания.

Температура воды для безопасного купания должна быть не ниже 0 градусов.

Купаться следует только в специально подготовленных и безопасных местах.

Избегайте мест с сильным течением и подводными камнями.

Ныряйте в компании, избегайте одиночных погружений. Лучше, если рядом будет человек, который сможет помочь.

Одевайте теплую одежду и нескользящую обувь.

Перед погружением рекомендуется разминка для разогрева мышц и подготовки организма к холодной воде.

Погружайтесь быстро и не задерживайтесь под водой слишком долго, чтобы избежать переохлаждения.

Соблюдайте очередь, не толпитесь у края проруби. После купания быстро оботритесь и оденьтесь в теплую одежду.

Напоминаем, что в 2025 году в массовых крещенских купаниях приняли участие более 90 тысяч человек. МЧС Казахстана обращает внимание на важность соблюдения всех мер безопасности для предотвращения несчастных случаев.